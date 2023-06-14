به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه آیین تقدیر از نیروهای تیپ ۲۲۸ سقز با اشاره به رصد لحظه‌ای مرز استان کردستان اظهار داشت: نیروی زمینی ارتش با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی مرزهای کشور را به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌کند و با این همکاری و همدلی ایجاد شده، اشراف اطلاعاتی خوبی شکل گرفته و امنیت کامل در مناطق مرزی استان کردستان برقرار است.

امیر حیدری هدف از سفر خود به سقز را تجلیل از نیروهای تیپ ۲۲۸ متحرک هجومی این شهرستان عنوان کرد و گفت: این تیپ هجومی به مدت سه سال به مناطق مرزی غرب کشور اعزام شده بود که خوشبختانه این عزیزان توانستند مأموریت محوله ارتش جمهوری اسلامی ایران را با شایستگی کامل به اتمام برسانند.