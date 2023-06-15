رشد ۱۴ درصدی مراجعه مردم ایلام برای اهدای خون

لیلی عاصم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۴ خرداد ماه مصادف با ۱۴ ژوئن، به نام روز جهانی اهدای خون و تقدیر از اهدا کنندگان خون نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: شعار امسال این روز «ما هستیم، چون شما خون اهدا می‌کنید» است، گفت: در ۲ ماهه نخست امسال شاهد رشد ۱۴ درصدی مراجعه مردم برای اهدا خون و ۱۰ درصدی خون گیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.

عاصم آبادی افزود: برنامه ریزی لازم برای پوشش کامل خونگیری در همه شهرستان‌ها از طریق برپایی تیم سیار انجام شده است.

بگه فته مدیرکل انتقال خون استان از خون اهدایی چهار فرآورده (هموگلوبین، پلاسما، پلاکت و کرایو) استخراج می‌شود که برای بیماران مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عاصم آبادی عنوان کرد: اهدای خون نه تنها برای افراد سالم زیانی ندارد، بلکه موجب جلوگیری از ابتلای آن‌ها به بیماری‌ها نیز می‌شود، ضمن اینکه سیستم خون سازی بدن به گونه‌ای است که با افزایش جریان خون در بدن، در مدت کوتاهی این مقدار خون اهدا شده را جایگزین می‌کند.