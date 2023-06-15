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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

فرماندار اسلام آبادغرب:

اصحاب رسانه در خط مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند

اصحاب رسانه در خط مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند

کرمانشاه- فرماندار اسلام آبادغرب گفت: اصحاب رسانه در خط مبارزه با تهاجم فرهنگی دشمنان قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرمی صبح پنجشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران فعال در سیزدهمین جشنواره ملی تئاتر مرصاد، اظهار کرد: یکی از افتخارات اسلام آبادغرب این است که یک هزار و ۲۸۳ شهید تقدیم اسلام کرده و مایه مباهات ما است که اسلام آباد غرب را با نام شهر شهیدان مرصاد می‌شناسند.

وی افزود: اسلام آبادغرب خط مقدم مبارزه و قدمگاه شهیدان بود و علاوه بر خون شهیدانی از خود مردم این شهرستان خون شهیدان استان‌های دیگر هم در اینجا ریخته شده و این موضوع کار فرهنگی بیشتری را می‌طلبد.

فرماندار اسلام آبادغرب تصریح کرد: شهرستان اسلام آبادغرب بیشترین تعداد خبرنگار را در کل استان کرمانشاه دارد و این باعث خوشحالی است چرا که خبرنگاران بازوان توانمند مدیران هستند.

وی گفت: جشنواره ملی تئاتر مرصاد با وجود کارشکنی‌های بسیار برگزار شده و به لطف خدا و همت عزیزان جشنواره به نحو مطلوبی برگزار شده و ان شاالله سال آینده بهتر هم برگزار می‌شود.

کرمی بیان کرد: اسلام آبادغرب باید برای احقاق حق مرصاد تلاش بسیار بیشتری انجام داد و مرصاد را به نحو احسن تبیین و معرفی کند.

کد مطلب 5810895

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