به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که این کشور جنگنده‌های «اف ۲۲ رپتور» را در سوریه بعد از تنش با جنگنده‌های روسیه در این منطقه مستقر کرده است.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام آمده است: نیروی هوایی ارتش آمریکا این جنگنده‌ها را در منطقه مسئولیت خود (در سوریه) در چارچوب حمایت از قدرت این کشور بعد از رفتار ناایمن و غیر حرفه‌ای جنگنده‌های روسیه در منطقه مستقر کرده است.

در این بیانیه آمده است که اسکادران جنگنده‌های رپتور متعلق به ایالت ویرجینیا، از پایگاه هوایی لانگلی، قدرت ایالات متحده را از طریق توانایی جابجایی نیروها در هر لحظه به نمایش می‌گذارد.

ژنرال مایکل کورلا فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا مدعی شد که این نیروها به دنبال تقویت امنیت و ثبات در منطقه هستند.

این در حالیست که اولیگ گورینوف معاون رئیس مرکز روسی آشتی در سوریه اعلام کرد که نیروی هوایی آمریکا، پروتوکل های عدم برخورد در سوریه را رعایت نمی‌کنند.

وی به تازگی تاکید کرده بود که خلبانان آمریکایی در زمان نزدیک شدن به جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه، سیستم سلاح‌های خود را فعال می‌کنند.

گورینوف ادامه داد: نقض گسترده پروتوکل ها و توافقنامه دوجانبه در خصوص امنیت هوایی در سوریه از سوی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا صورت می‌گیرد.