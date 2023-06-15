به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر پنج شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حضور وزیر کشور در خراسان شمالی باعث شد مشکلات متعددی بیان و پیگیری شود.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: هدف گذاری در استان رفع مشکلات حوزه آب است زیرا خراسان شمالی در وضعیت دشت‌های بحرانی قرار دارد.

وی افزود: اگر آب‌های مرزی به داخل استان بیاید، ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب از سدها آزاد می‌شود لذا خواهان اخذ ماده ۲۳ این پروژه هستیم.

حسین نژاد با تشریح روند اجرایی برخی پروژه‌های آبی، گفت: اجرای سریع‌تر سدها از جمله برنامه‌های ما بود که تاکنون روند خوبی داشته است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: در شاخص راه‌های روستایی ۱۲ درصد از میانگین کشور عقب بودیم که ۲ درصد بهبود یافته اما با تخصیص اعتبارات سفر، سرعت بهبود بالاتر می‌رود.

وی افزود: تا سال گذشته در حوزه گردشگری صرفاً حالت عبوری داشتیم اما با برنامه‌های اجرا شده، استان ما رتبه ششم در جذب مسافر را دریافت کرد.

حسین نژاد خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۱۱ هزار تن گندم خریداری شد که ۶ برابر سال‌های گذشته بود و امسال نیز تداوم پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به سیلاب‌های اخیر بجنورد و سایر شهرهای استان، گفت: در عرض یک روز تمامی قطعی برق و اب را رفع کردیم.

حسین نژاد با اشاره به تسهیلات ۱۱ هزار میلیاردی سفر رئیس جمهور به خراسان شمالی، گفت: بانک‌ها در ارائه این تسهیلات همکاری نمی‌کنند لذا نیازمند آن هستیم که بانک مرکزی همراهی بیشتری داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به رشد ۲ و نیم برابری صادرات استان طی سال ۱۴۰۱، بیان داشت: امیدواریم در این سال روندها ادامه داشته باشد.