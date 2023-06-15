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۲۵ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۳۱

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر:

۹۹ خریدار اموال سرقتی در تور پلیس بوشهر گرفتار شدند

۹۹ خریدار اموال سرقتی در تور پلیس بوشهر گرفتار شدند

بوشهر- رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر از شناسایی و دستگیری تعداد ۹۹ نفر خریدار اموال سرقتی طی سال جاری در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با سرقت‌ها یکی از برنامه‌های مهم پلیس است که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر اضافه کرد: با هدف افزایش احساس امنیت در محلات، شناسایی و برهم زدن بازار خرید و فروش اموال مسروقه یکی از برنامه‌های پلیس استان بوشهر در سال جاری است.

وی بیان کرد: با تلاش شبانه روزی همکاران دوایر تجسس و پلیس آگاهی تعداد ۹۹ نفر از افرادی که در خریداری اموال سرقتی فعالیت داشتند با تحقیقات علمی و میدانی شناسایی؛ دستگیر و در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.

وی هدف از اجرای این برنامه را کاهش بسترهای وقوع بزه در محلات دانست و اظهار داشت: این اقدام تا پایان سال با جدیت در دستور کار پلیس استان قرار خواهد داشت.

کد مطلب 5811218

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