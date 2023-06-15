مجلس ترحیم چهار زائر ایرانی در مکه مکرمه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، این مراسم صبح امروز پنجشنبه با حضور مسئولانی از بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و ستاد مکه مکرمه در نمازخانه هتل رکائز برگزار شد.

در این مراسم که شماری از زائران کاروان های حاضر در مکه نیز حضور داشتند با قرائت فاتحه یاد زائرانی را که از ابتدای سفر حج تمتع ۱۴۰۲ به دیار باقی شتافتند، گرامی داشته و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید برای آن مرحومان طلب مغفرت و آمرزش کردند.

براساس این گزارش، خانم رباب فلاح تفتی ۷۲ ساله از کاروان ۳۴۰۲۱ استان یزد، صادق بیگی ۶۹ ساله از کاروان ۴۱۷۴۶ کرج، ربابه جباری‌ها ۷۲ ساله از کاروان ۳۷۰۱۳ قزوین و محمد شیخی فرزند غفور ۵۷ ساله از کاروان شماره ۱۷۲۸۶ زائرانی هستند که در مکه و مدینه در حج امسال به دیار باقی شتافتند.