به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، وس اندرسون هم‌زمان با اولین نمایش «شهر سیارکی» در سالن آلیس تالی نیویورک در مصاحبه‌ای با نشریه «ایندی وایر» اعلام کرد فیلم آینده او تنها ۳۷ دقیقه خواهد بود.

«داستان شگفت‌انگیز هنری شوگر» که با اقتباس از یکی از داستان‌های کوتاه رولد دال برای نتفلیکس ساخته می‌شود، دومین اقتباس اندرسون از رولد دال است و وی پیش از این «آقای فاکس شگفت‌انگیز» را با اقتباس از آثار دال ساخته بود.

بندیکت کامبربچ، رالف فاینس، دو پاتل و بن کینگزلی در این فیلم جدید بازی می‌کنند.

نکته قابل توجه در این میان این است که «هنری شوگر» اولین فیلمی است که اندرسون در نتفلیکس می‌سازد و وی در این مصاحبه تاکید کرد که همکاری با این سرویس آنلاین بیشتر از سر ضرورت بود تا ترجیح شخصی.

اندرسون در مورد چگونگی شراکت با نتفلیکس گفت: من رولد دال را قبل از ساختن «آقای فاکس شگفت‌انگیز» هم می‌شناختم و حدود ۲۰ سال پیش که با لیندسی دال، بیوه رولد دال در صحنه فیلمبرداری «خانواده اشرافی تننبام‌» [که سال ۲۰۰۱ توسط وس اندرسون با بازی اوون ویلسون، جین هاکمن، بن استیلر و بیل موری ساخته شد] آشنا شدم، می‌خواستم «هنری شوگر» را بسازم. آنها این داستان را برای من کنار گذاشتند، زیرا با آنها دوست بودم. لیندسی به نوعی مشعل را به لوک، نوه دال داد. بنابراین من می‌دانستم این داستان منتظر من است، اما واقعاً روش کار را نمی‌فهمیدم. می‌دانستم آنچه در داستان دوست دارم، نوشتن آن و کلمات دال است، اما تا مدتها نتوانستم پاسخی پیدا کنم و ناگهان کشفش کردم. حالا می‌دانم این یک فیلم داستانی نیست فقط ۳۷ دقیقه یا حدود این است، اما زمانی که من آماده انجام این کار شدم، خانواده دال دیگر هیچ حقی روی اثر نداشتند و معامله تمامی آثار دال را به نتفلیکس فروخته بودند.

اندرسون در ادامه عنوان کرد: خیلی ناگهانی دیگر هیچ راه دیگری وجود نداشت که بتوانیم این کار را انجام دهیم، چون حالا آنها مالک آن هستند. اما در عین حال چون این فیلم ۳۷ دقیقه‌ای است، نتفلیکس مکان مناسبی برای انجام آن است زیرا در واقع یک فیلم سینمایی نیست. پیش از این بی‌بی‌سی برنامه‌ای با عنوان «بازی برای امروز» را به کارگردانی افرادی مانند استیون فریرز، جان شلزینگر و آلن کلارک ساخته بود؛ برنامه‌هایی یک ساعته یا حتی کمتر و من هم به نوعی چنین چیزی را تصور کردم.

به نظر می‌رسد «هنری شوگر» بیشتر شبیه فیلم کوتاه «هتل شوالیه» اندرسون در سال ۲۰۰۷ باشد که به پیش درآمدی ۱۳ دقیقه‌ای برای فیلم سینمایی او «دارجلینگ محدود» با بازی جیسون شوارتزمن و ناتالی پورتمن بدل شد.

اندرسون درباره اقتباس خود از «هنری شوگر» گفت: این انتخاب بین یک اکران کامل سینمایی و یک پخش جریانی نیست، زیرا شما هرگز چنین فیلم کوتاهی را در سینماها اکران نمی‌کنید چون آنها باید برای آن بلیت ارزان‌تر بفروشند یا در کنار یک فیلم دیگر اکرانش کنند … من تجربه خوبی با نتفلیکس داشتم، اما بسیار خوشحالم که «شهر سیارکی» را در سینماها به نمایش درمی‌آورم. فوکوس و یونیورسال این کار را به روش واقعی سینما انجام می‌دهند. این راهی است که من واقعاً می‌خواهم فیلم‌هایم نمایش داده شوند.

کتاب «هنری شوگر» دال برای اولین بار سال ۱۹۷۷ منتشر شد و مجموعه‌ای از ۷ داستان کوتاه است.

در فیلم اندرسون کامبربچ نقش هنری شوگر، قهرمان داستان اصلی را بازی می‌کند که این سوال را مطرح می‌کند: اگر می‌توانستید با چشمان بسته ببینید آیا از قدرت خود برای خیر استفاده می‌کردید یا برای منافع شخصی؟

نتفلیکس سپتامبر ۲۰۲۱ شرکت رولد دال را خرید و امتیاز تمام آثار وی را به دست آورد.

«شهر سیارکی» جدیدترین فیلم وس اندرسون است که به طور انحصاری از ۱۶ ژوئن (امروز جمعه) اکران خود را در سینماها شروع می‌کند. انتظار می‌رود «هنری شوگر» پاییز از نتفلیکس پخش شود.