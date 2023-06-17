به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح شنبه در دیدار با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر اظهار داشت: کارکنان مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران همیشه با تمام توان خود در حال خدمات رسانی به خانواده معظم شهدا هستند.
فرماندار بوشهر ضمن گرامیداشت ۲۷ خرداد سالروز شهادت سنگرسازان بی سنگر اضافه کرد: باعث افتخار است که اولین روز هفته را در جمع بهترین انسانهای حضور پیدا کردم که به خانواده شهدا خدمت میکنند؛ مردان بزرگی که در نزدیکترین خطوط دشمن به احداث خاکریز و سنگر برای دفاع از میهن تلاش میکردند.
وی با اشاره به مقابله با دسیسههای دشمن گفت: جمهوری اسلامی در کل دنیا به عنوان از الگوهای سیاسی مطرح است و همه دشمنان برای تخریب این موضوع فعالیت میکنند. امروز در عرصه بین الملل میبینید که آمریکا خود را کدخدای جهان میدانست ولی اکنون دیگر به این شکل نیست و نخواهد ماند.
رحیمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در ۴۰ سال تمام زخمها را دید؛ از جنگ هشت ساله که تمامی جوانان و عزیزان ما ایستادگی کردند تا هم اکنون که در روزهای گذشته شهدای امنیت داشتیم.
وی ادامه داد: دشمنان ما به تمامی اهداف خود به صورت ترور عمل کردند و از کارشناسان علمی و نظامی تا مدیران و رؤسای رده بالا در موضوع اقتصادی را تحت فشار قرار دادند و تحریمهایی کردند که ما اجازه خرید دارو برای عزیزانمان را نداریم.
فرماندار بوشهر تاکید کرد: هیچ کشوری در دنیا را نمیبینید که این همه در فشار و هجمههای داخلی و خارجی را تحمل کند و این گونه ایستادگی کند.
وی در باب موفقیت جمهوری اسلامی ابراز داشت: تجربههای موفقی را در جمهوری اسلامی شاهد بودیم؛ از جنگ هشت ساله تا بیماری کرونا که یک فشار داخلی و خارجی را تحمل کردند.
رحیمی تاکید کرد: مدیران و مسئولان نظام با تفکر و هماهنگی دقیق با بیماری کرونا دست و پنجه نرم کردند و پیروز شدند. همه کشورها صف به صف آماده همکاری با جمهوری اعلام آمادگی کردند و روند کشور همیشه رو به پیروزی هست.
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