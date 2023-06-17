  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۰:۴۰

شمشیربازی قهرمانی آسیا - چین

سه سابریست ایران به جدول ۱۶ نفره صعود کردند/حذف باهرارسباران

سه سابریست ایران به جدول ۱۶ نفره صعود کردند/حذف باهرارسباران

دیدارهای جدول ۳۲ نفره مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در بخش انفرادی اسلحه سابر، با حذف فرزاد باهرارسباران و صعود علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی به جدول ۱۶ نفره همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا که در ووشی چین جریان دارد، دیدارهای جدول ۳۲ نفره و حذفی اسلحه سابر برگزار شد.

در این بخش از مسابقات علی پاکدامن در رقابت با «چانگ چی هین» از هنگ کنگ به برتری ۱۵ بر ۶ دست یافت. محمد فتوحی دیدار با «محمد عبدالکریم» از کویت را با برتری ۱۵ بر ۱۱ خود تمام کرد و محمد رهبری هم در رقابت‌ها با «اوساما المسری» از اردن به برتری ۱۵ بر ۱۰ دست یافت.

در این بخش از مسابقات فرزاد باهرارسباران با نتیجه ۱۵ به ۱۰ مقابل «هو زه لانگ آرون» از هنگ کنگ شکست خورد.

بدین ترتیب علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی با کسب برتری برابر حریفانشان به جدول ۱۶ نفره مسابقات راه یافتند و فرزاد باهرارسباران از دور رقابت‌ها خارج شد.

جالب اینکه در جدول ۱۶ نفره مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه سابر و برای صعود به جمع هشت نفر برتر، محمد رهبری و محمد فتوحی باید رو در روی هم قرار بگیرند. در این بخش از مسابقات پاکدامن به مصاف «محمد الفضلی» از کویت می‌رود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا جزو رویدادهای مصوب فدراسیون جهانی است که امتیاز آن بر وضعیت المپیکی شمشیربازان شرکت کننده تاثیر مستقیم دارد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با هدایت امین قربانی در مسابقات شرکت کرده است.

کد مطلب 5812126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها