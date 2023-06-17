سه سابریست ایران به جدول ۱۶ نفره صعود کردند/حذف باهرارسباران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز نخست مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا که در ووشی چین جریان دارد، دیدارهای جدول ۳۲ نفره و حذفی اسلحه سابر برگزار شد.

در این بخش از مسابقات علی پاکدامن در رقابت با «چانگ چی هین» از هنگ کنگ به برتری ۱۵ بر ۶ دست یافت. محمد فتوحی دیدار با «محمد عبدالکریم» از کویت را با برتری ۱۵ بر ۱۱ خود تمام کرد و محمد رهبری هم در رقابت‌ها با «اوساما المسری» از اردن به برتری ۱۵ بر ۱۰ دست یافت.

در این بخش از مسابقات فرزاد باهرارسباران با نتیجه ۱۵ به ۱۰ مقابل «هو زه لانگ آرون» از هنگ کنگ شکست خورد.

بدین ترتیب علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی با کسب برتری برابر حریفانشان به جدول ۱۶ نفره مسابقات راه یافتند و فرزاد باهرارسباران از دور رقابت‌ها خارج شد.

جالب اینکه در جدول ۱۶ نفره مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه سابر و برای صعود به جمع هشت نفر برتر، محمد رهبری و محمد فتوحی باید رو در روی هم قرار بگیرند. در این بخش از مسابقات پاکدامن به مصاف «محمد الفضلی» از کویت می‌رود.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا جزو رویدادهای مصوب فدراسیون جهانی است که امتیاز آن بر وضعیت المپیکی شمشیربازان شرکت کننده تاثیر مستقیم دارد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با هدایت امین قربانی در مسابقات شرکت کرده است.