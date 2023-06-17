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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

معاون قوه قضائیه:

نیمی از پست‌های سازمانی در حوزه‌های قضایی کشور خالی است

نیمی از پست‌های سازمانی در حوزه‌های قضایی کشور خالی است

گرگان- معاون مالی، پشتیبانی و رفاهی قوه قضائیه با اشاره به اینکه نیمی از پست‌های سازمانی در حوزه های قضایی کشور خالی است،گفت: تعدادی قاضی و کارمند جدید در دادگستری‌های کشور فعال می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاهرخیان، در جلسه شورای قضائی استان در گرگان با اعلام اینکه نیمی از پست‌های سازمانی در حوزه‌های قضائی کشور خالی است گفت: تا پایان امسال تعداد قابل توجهی قاضی و کارمند جدید در دادگستری‌های سراسر کشور، آغاز به کار می‌کنند تا بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی برطرف شود.

وی با بیان اینکه در قوه قضائیه با مشکل کمبود بودجه و امکانات مواجه هستیم افزود: با وجود محدودیت‌ها برای بهبود معیشت و امکانات رفاهی همکاران تلاش می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه گفت: در ۴ سال اخیر ۴۰ هزار مترمربع به فضای اداری استان اضافه شده است و هم اکنون در سطح گلستان واحد قضائی استیجاری نداریم.

حیدر آسیابی افزود: ۹ حوزه قضائی استان از دیزل ژنراتور و ۶ حوزه قضائی از پنل خورشیدی برخوردار هستند و با مجموعه اقداماتی که در دادگستری انجام می‌دهیم در مجموع سالانه ۲ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینه‌ها اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 5812297

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