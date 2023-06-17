به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شاهرخیان، در جلسه شورای قضائی استان در گرگان با اعلام اینکه نیمی از پستهای سازمانی در حوزههای قضائی کشور خالی است گفت: تا پایان امسال تعداد قابل توجهی قاضی و کارمند جدید در دادگستریهای سراسر کشور، آغاز به کار میکنند تا بخشی از مشکل کمبود نیروی انسانی برطرف شود.
وی با بیان اینکه در قوه قضائیه با مشکل کمبود بودجه و امکانات مواجه هستیم افزود: با وجود محدودیتها برای بهبود معیشت و امکانات رفاهی همکاران تلاش میکنیم.
رئیس کل دادگستری گلستان در این جلسه گفت: در ۴ سال اخیر ۴۰ هزار مترمربع به فضای اداری استان اضافه شده است و هم اکنون در سطح گلستان واحد قضائی استیجاری نداریم.
حیدر آسیابی افزود: ۹ حوزه قضائی استان از دیزل ژنراتور و ۶ حوزه قضائی از پنل خورشیدی برخوردار هستند و با مجموعه اقداماتی که در دادگستری انجام میدهیم در مجموع سالانه ۲ میلیارد تومان صرفه جویی در هزینهها اتفاق میافتد.
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