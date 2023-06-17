علی شادفر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز مدیریت راه‌های این استان با تلاش مضاعف در سه ماهه اخیر توانست در ارزیابی عملکرد سامانه‌های حمل و نقل هوشمند جاده‌ای ۹ رتبه ارتقا پیدا کند.

وی افزود: این ارزیابی شامل عملکرد این مجموعه در مدیریت پروژه‌های تردد شمار، ثبت تخلفات جاده‌ای، دوربین‌های نظارت تصویری، توزین حین حرکت، مدیریت ناوگان راهداری مجهز به ردیاب، تلفن ۱۴۱، ثبت سوانح و تابلوهای ترافیک نما و پیام متغیر بوده است.

این مسئول عدم قطعی و فعال بودن مستمر سامانه‌ها، بازدیدهای بصری و نگهداری و پشتیبانی به موقع، تهیه گزارش‌های تحلیلی از سامانه‌ها و همچنین عملکرد بهینه و دقت بالا در ثبت اطلاعات را از جمله دلایل بهبود رتبه مرکز مدیریت راه‌های استان در این ارزیابی عنوان کرد و گفت: امیدواریم با بهبود عملکرد هرچه بیشتر در این حوزه شاهد بهبود رتبه و در نتیجه خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به کاربران جاده‌ای باشیم.