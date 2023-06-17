  1. استانها
  2. البرز
۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

مدیرکل تعاون البرز خبر داد؛

رایزنی برای استقرار پاویون تولیدکنندگان البرز درنمایشگاه‌ پاکستان

رایزنی برای استقرار پاویون تولیدکنندگان البرز درنمایشگاه‌ پاکستان

کرج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز گفت: رایزنی برای استقرار پاویون تولیدکنندگان البرز در نمایشگاه‌های منطقه به ویژه پاکستان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی کاخ مروارید اظهار کرد: در حال رایزنی و انعقاد تفاهم‌نامه با فعالان اقتصادی پاکستان برای استقرار پاویون ویژه بازرگانان و تولیدکنندگان البرز در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع دستی در نمایشگاه‌های ثابت و موقت کشور پاکستان هستیم.

وی افزود: البرز با دارا بودن هنرمندان خوب و کارآزموده ظرفیت خوبی برای هنرهای دستی دارد و نمایشگاه‌های خوبی در این زمینه برگزار می‌شوند. با وجود چنین ظرفیت‌هایی استقرار پاویون اختصاصی صنایع‌دستی در کشورهای دیگر به فروش و صادرات محصولات کمک می‌کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به اینکه باید گام‌های اساسی برای توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی استان برداشته شود، گفت: در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ در نظر گرفته شده و هنرمندان در نزدیک‌ترین فرصت به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به وجود تعاونی‌های مختلف صنایع‌دستی ادامه داد: در حال ایجاد تعاونی توسعه صادرات استان البرز هستیم که سایر تعاونی‌های تولیدی بتوانند محصولات خود را در قالب این تعاونی صادر کنند.

کد مطلب 5812381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها