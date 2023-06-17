رایزنی برای استقرار پاویون تولیدکنندگان البرز درنمایشگاه‌ پاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله دارایی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی کاخ مروارید اظهار کرد: در حال رایزنی و انعقاد تفاهمنامه با فعالان اقتصادی پاکستان برای استقرار پاویون ویژه بازرگانان و تولیدکنندگان البرز در حوزههای مختلف از جمله صنایع دستی در نمایشگاههای ثابت و موقت کشور پاکستان هستیم.
وی افزود: البرز با دارا بودن هنرمندان خوب و کارآزموده ظرفیت خوبی برای هنرهای دستی دارد و نمایشگاههای خوبی در این زمینه برگزار میشوند. با وجود چنین ظرفیتهایی استقرار پاویون اختصاصی صنایعدستی در کشورهای دیگر به فروش و صادرات محصولات کمک میکند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با اشاره به اینکه باید گامهای اساسی برای توانمندسازی هنرمندان صنایعدستی استان برداشته شود، گفت: در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ در نظر گرفته شده و هنرمندان در نزدیکترین فرصت به بانکهای عامل معرفی میشوند.
وی با اشاره به وجود تعاونیهای مختلف صنایعدستی ادامه داد: در حال ایجاد تعاونی توسعه صادرات استان البرز هستیم که سایر تعاونیهای تولیدی بتوانند محصولات خود را در قالب این تعاونی صادر کنند.
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