راه اندازی سامانه رصدخانه کشاورزی در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد برزعلی در آئین تجلیل از نمونههای بخش کشاورزی استان با بیان اینکه رصدخانه کشاورزی در دولت سیزدهم شکل گرفته است، گفت: این رصدخانه پایش زنجیرههای ارزش کالاهای اساسی کشاورزی را دنبال میکند.
وی افزود: با راهاندازی سامانه رصدخانه کشاورزی اشرافیت کامل اطلاعاتی از پهنه کشاورزی متناسب با نیاز مردم به تولیدات کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی برنامهریزی خواهد شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه توسعه کشاورزی استان بر پایه دانشبنیان بوده و سرمایهگذاری در این حوزه با جدیت پیگیری میشود، گفت: تلاش میشود تا از توانمندی بخشهای علمی و اجرایی در اختیار استان برای رشد تولید کشاورزی، استفاده بهینه شود.
وی بیان کرد: استان گلستان در سطح ملی در بخش کشاورزی، بهرهبرداران نخبه زیادی را معرفی کرده و این ظرفیت کلیدی برای رشد تولید و افزایش بهرهوری است.
برزعلی با اشاره به اینکه خام فروشی محصولات کشاورزی استان یکی از دغدغهها به شمار میرود، گفت: طبق اولویتبندی سال ۱۴۰۰ توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی استان به صورت ویژه و با برنامه آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ با پنج درصد افزایش نسبت به سال قبل، ۱۶۰ درصد رشد را نشان میدهد.
نظر شما