مروری بر حوادث حوزه انتظامی ۲۴ ساعت گذشته استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس منتشر کرده آمده است: جانشین فرمانده انتظامی استان فارس از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان سپیدان خبر داد.

سردار یوسف ملک‌زاده در خصوص این خبر بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی سپیدان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین برپایی ایست و بازرسی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران موفق شدند در بازرسی از این کامیون ۲۳۹ قلم لوازم خانگی از نوع آبمیوه‌گیر، جارو برقی، سرخ کن، اتو بخار و چهار هزار و ۹۸۰ کیلوگرم مغز بادام خارجی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی فارس با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده، عنوان کرد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

قتل برادر به دلیل اختلافات خانوادگی

فرمانده انتظامی شهرستان کوار گفت: ضاربی که با ضربات چاقو برادر ۳۸ ساله خود را به قتل رسانده بود دستگیر و روانه زندان شد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی، در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره چاقو کشی منجر به قتل عمد در روستای «اکبرآباد» کوار، این پرونده توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که قاتل ۴۶ ساله با برادر خود درگیر و با ضربات متعدد چاقو این فرد را به قتل رسانده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی کوار ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و موفق شده در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه قاتل در بازجویی اولیه علت و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد، افزود: متهم پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

مرد استهبانی زنش را کشت و سپس روانه زندان شد

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان گفت: مردی ۳۹ ساله که با اسلحه همسر خود را به قتل رسانده بود دستگیر و روانه زندان شد.

سرهنگ حسین اکبرپور در خصوص این خبر بیان کرد: روز جمعه در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره قتل عمد در شهرک صنعتی استهبان، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأمورین در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که فردی به دلیل اختلاف خانوادگی با یک قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز همسر ۳۱ ساله خود را به قتل رسانده است.

فرمانده انتظامی شهرستان استهبان ادامه داد: مأموران تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و در مخفیگاهش دستگیر کنند این در حالی است که اسلحه به کار رفته در حادثه نیز کشف شد.

اکبرپور با بیان اینکه قاتل پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه اختلاف، برای برطرف کردن آن به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز مراجعه کنند.

۳ کشته و مصدوم در حادثه واژگونی یک دستگاه پژو در فارس

رئیس پلیس راه جنوب استان فارس گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در محور مواصلاتی «قیروکارزین-خنج»، دو نفر فوت و یک سرنشین نیز مجروح شد.

سرهنگ مهران احمدی در خصوص این خبر بیان کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی منجر به فوت در محور مواصلاتی قیروکارزین به خنج، بلافاصله مأموران پلیس‌راه به همراه عوامل امدادی به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی عنوان کرد: در بررسی صورت گرفته مشخص شد یک سواری پژو ۴۰۵ حامل سه سرنشین به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه از جاده منحرف و واژگون شده است.

رئیس پلیس راه جنوب فارس با بیان اینکه در این حادثه راننده و یکی نفر از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در دم فوت و دیگر سرنشین نیز مجروح و روانه بیمارستان شد، از شهروندان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از وقوع چنین حوادث ناگواری جلوگیری کنند. ‌



