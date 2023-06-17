به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ولی‌زاده از غرق شدن ۳۷ نفر طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این افراد در استخر، کانال آب، رودخانه و دریاچه مصنوعی جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: از مجموع متوفیان ۲۷ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲ درصد کاهش نشان یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند کاهشی با رعایت بیشتر نکات ایمنی توسط مردم و اطلاع رسانی مناسب در خصوص مناطق پرخطر تداوم داشته باشد.

وی از مردم خواست با توجه به فرارسیدن فصل گرما به خصوص در نواحی پرخطر مانند رودخانه‌ها و کانال‌های آب از اقدام به آب تنی و شنا خودداری نمایند.

ولی‌زاده متذکر شد: خانواده‌ها ضمن نظارت بیشتر بر فرزندان خود از مناطق محافظت شده و استخرهای دارای مجوز استفاده کنند.