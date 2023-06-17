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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۵۸

مدیرکل پزشکی قانونی البرز خبر داد؛

مرگ ۳۷ نفر بر اثر غرق‌شدگی طی سال گذشته در البرز

مرگ ۳۷ نفر بر اثر غرق‌شدگی طی سال گذشته در البرز

کرج- مدیرکل پزشکی قانونی البرز از غرق شدگی ۳۷ نفر طی سال گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ولی‌زاده از غرق شدن ۳۷ نفر طی سال گذشته در این استان خبر داد و گفت: این افراد در استخر، کانال آب، رودخانه و دریاچه مصنوعی جان خود را از دست دادند.

وی اضافه کرد: از مجموع متوفیان ۲۷ نفر مرد و ۱۰ نفر زن بودند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۲ درصد کاهش نشان یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی البرز خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند کاهشی با رعایت بیشتر نکات ایمنی توسط مردم و اطلاع رسانی مناسب در خصوص مناطق پرخطر تداوم داشته باشد.

وی از مردم خواست با توجه به فرارسیدن فصل گرما به خصوص در نواحی پرخطر مانند رودخانه‌ها و کانال‌های آب از اقدام به آب تنی و شنا خودداری نمایند.

ولی‌زاده متذکر شد: خانواده‌ها ضمن نظارت بیشتر بر فرزندان خود از مناطق محافظت شده و استخرهای دارای مجوز استفاده کنند.

کد مطلب 5812512

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