توقیف ۸۹۳ دستگاه خودروی شوتی در خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن شجاعی بعدازظهر شنبه نسب در مصاحبه خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهار داشت: قاچاق فراورده‌های نفتی که متأسفانه توسط خودروهای موسوم به شوتی و با رانندگی خطرناک در جاده‌ها انجام می‌شود علاوه بر اینکه این افراد سرمایه ملی را به تاراج می‌دهند تأثیر مستقیم در تلفات جاده‌ای استان نیز دارند.

وی بیان داشت: مأموران جان بر کف پلیس اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق سوخت و همچنین برخورد با خودروهای شوتی را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: از ابتدای امسال تاکنون در محورهای استان خراسان جنوبی ۱۵ نفر از شهروندان در برخورد با خودروهای شوتی جان خود را از دست داده اند و ۵۸ نفر نیز مجروح شده اند.

به گفته وی در این حوزه آمار فوتی، جرحی و خسارتی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

سرهنگ شجاعی نسب با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی در استان کشف شده است؛ تصریح کرد: مأموران با انجام ایست و بازرسی‌های مقطعی و کنترل محورهای مواصلاتی در سطح استان ۸۹۳ دستگاه خودروی شوتی توقیف کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به این که از ابتدای سال تاکنون ۴ هزار راننده متخلف توسط پلیس اعمال قانون شدند؛ خاطر نشان کرد: مأموران انتظامی در این رابطه ۹۸۱ نفر متهم دستگیر کردند که متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه قاچاق فراورده‌های نفتی می‌تواند منافع مادی زیادی برای قاچاقچیان داشته باشد لذا برخورد با این قاچاقچیان نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر سازمان‌ها و نهادهای مسئول بویژه در استان‌های همجوار می‌باشد.

وی یادآور شد: پلیس با تمام توان در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت با قانون شکنان قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه جولان و تاخت و تاز به خودروهای شوتی در جاده‌های استان نخواهد داد لذا شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت‌های غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.