۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

رئیس دادگستری آستارا: پیشگیری از وقوع جرم اولویت اصلی دستگاه قضائی است

آستارا- رئیس دادگستری بندر آستارا با تأکید بر اولویت پیشگیری از وقوع جرم گفت: احیای حقوق عامه وظیفه اصلی دستگاه قضائی است و مصوبات باید سریعاً اجرا شود.  

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جاذب عصر دوشنبه در نخستین جلسه شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ و صیانت از انفال شهرستان آستارا، با بیان اینکه احیای حقوق عامه مهم‌ترین وظیفه در حوزه پیشگیری است، اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه باید به کاهش ورودی پرونده‌ها در محاکم قضائی منجر شود و دستگاه‌های متولی موظف‌اند مصوبات جلسه را در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی کنند.

رئیس دادگستری آستارا با اشاره به نقش مؤثر آموزش، محیط و خانواده در جلوگیری از بروز جرم افزود: آموزش صحیح در خانواده و تربیت اصولی فرزندان از مهم‌ترین عوامل پیشگیری در جامعه به شمار می‌رود و می‌تواند از بروز بسیاری از جرائم جلوگیری کند.

ترک فعل مدیران در آستارا بدون برخورد نمی ماند

دادستان عمومی و انقلاب بندر آستارا نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: با توجه به گردشگرپذیر بودن آستارا، برخی جرائم مانند خشونت و سرقت ماهیتی شناور دارند و افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی و وظایف متقابل، نقش مهمی در کاهش ناهنجاری‌ها دارد.

جواد حسن‌بیگی با اشاره به عملکرد پلیس در ایام نوروز تصریح کرد: تلاش مأموران انتظامی موجب کاهش ۶ درصدی سرقت، افزایش ۵۳ درصدی کشف اموال مسروقه و رشد ۳۴ درصدی دستگیری‌ها شده است که نشان‌دهنده جدیت پلیس در حفظ امنیت و آرامش عمومی است.

وی همچنین بر لزوم تداوم اجرای طرح «رضویون» با همکاری بسیج تأکید کرد و افزود: استمرار این طرح می‌تواند به ارتقای امنیت محلات و کاهش سرقت کمک کند.

دادستان آستارا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت نامناسب آسفالت معابر شهری گفت: از کمربندی تا داخل شهر، بسیاری از نقاط آستارا با مشکلات جدی در حوزه آسفالت مواجه‌اند و دستگاه قضائی هشدارهای لازم را به مدیران مربوطه داده است. ترک فعل مدیران در این حوزه بدون برخورد نخواهد ماند.

