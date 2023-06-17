به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری اولین نشست موکب داران اربعین حسینی با هدف توجه به زیر ساخت‌های موکب داری در اصفهان خبر داد.

وی گفت: این نشست همراه با نمایشگاهی از تجهیزات مورد نیاز موکب داران همراه بود تا با بروز رسانی تجهیزات و امکانات زمینه خدمت رسانی بهتر به زائران اباعبدالله فراهم شود

رئیس ستاد بازسازی عتبات استان اصفهان با بیان اینکه حرکت اربعین حسینی یک حرکت فرهنگی عظیم است، تصریح کرد: در این نمایشگاه هم به بعد نرم افزاری و زیر ساخت‌های فرهنگی و هم به زیر ساخت‌های سخت افزاری اداره‌ی یک موکب در مراسم اربعین پرداخته شده است.

وی افزود: این ستاد برای خدمت رسانی به زائران برنامه‌ریزی را زودتر از سال‌های گذشته آغاز کرده و این نمایشگاه یکی از اقدامات این ستاد است که با همکاری مؤسسه شهید زین الدین سپاه برگزار شده است.

عسگری با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که اربعین حسینی را بستر ساز تمدن نوین اسلامی و زمینه ساز ظهور خطاب می‌کنند، گفت: اگر ما این درک و شأن را برای مراسم اربعین حسینی قائل باشیم در حد اندازه آن هم سرمایه گذاری خواهیم کرد.

عسگری تاکید کرد: ما نباید به برگزاری مراسم پیاده روی اربعین به عنوان یک مناسبت هر ساله نگاه کنیم بلکه هرسال در راستای رشد تعالی فرهنگی و زیرساختی آن تلاش بکنیم.

وی از ثبت نام پروانه موکب‌های اربعین خبر داد و گفت: روال صدور مجوز طبق اساس نامه خواهد بود و رابط‌های فرهنگی، بهداشتی، گمرک و.... هر موکب باید آموزش‌های لازم را ببینند تا در عین خدمت رسانی با کیفیت از آسیب‌ها و خطرات احتمالی هم پیشگیری شود.