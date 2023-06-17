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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۲۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز:

عطاری فروشنده قرص‌های غیرمجاز پلمب شد

عطاری فروشنده قرص‌های غیرمجاز پلمب شد

کرج- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز از پلمب یک واحد عطاری عرضه کننده قرص‌های غیرمجاز در محله کرج نو شهرستان کرج خبر داد.

سرهنگ علی سلیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی از واحدهای عطاری اقدام به توزیع قرص‌های غیر مجاز می‌کنند که با توجه به در دسترس بودن این واحدها، زمینه گرایش جوانان و نوجوانان به سمت مصرف قرص‌های اعتیادآور فراهم می‌شود.

وی افزود: در این راستا پلیس وظیفه خود می‌داند که با برخورد با واحدهای عطاری ارائه‌کننده قرص‌های غیرمجاز، از گرفتار شدن نوجوانان و جوانان در گرداب اعتیاد پیشگیری شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز تصریح کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس، یک واحد عطاری عرضه گسترده قرص‌های غیرمجاز در محل کرج نو شهرستان کرج شناسایی و پس از هماهنگ قضائی مأموران برای بررسی موضوع به واحد مورد نظر اعزام شدند.

این مقام انتظامی گفت: در بازرسی از این واحد بیش از چندین کیلوگرم شربت تریاک و متادون و حدود ۳ هزار و ۷۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ سلیم پور در پایان حساسیت خانواده‌ها نسبت به رفتارهای مشکوک جوانان و نوجوانان را خواستار شد و گفت: همه ما به عنوان یک شهروند بایستی نسبت به اطراف خود احساس مسئولیت کرده و برای پیشگیری از گرفتاری جوانان و جوانان در گرداب اعتیاد، واحدهای عرضه کننده قرص‌های غیرمجاز و اعتیاد آور را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنیم.

کد مطلب 5812747

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