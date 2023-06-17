سرهنگ علی سلیم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی از واحدهای عطاری اقدام به توزیع قرص‌های غیر مجاز می‌کنند که با توجه به در دسترس بودن این واحدها، زمینه گرایش جوانان و نوجوانان به سمت مصرف قرص‌های اعتیادآور فراهم می‌شود.

وی افزود: در این راستا پلیس وظیفه خود می‌داند که با برخورد با واحدهای عطاری ارائه‌کننده قرص‌های غیرمجاز، از گرفتار شدن نوجوانان و جوانان در گرداب اعتیاد پیشگیری شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز تصریح کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس، یک واحد عطاری عرضه گسترده قرص‌های غیرمجاز در محل کرج نو شهرستان کرج شناسایی و پس از هماهنگ قضائی مأموران برای بررسی موضوع به واحد مورد نظر اعزام شدند.

این مقام انتظامی گفت: در بازرسی از این واحد بیش از چندین کیلوگرم شربت تریاک و متادون و حدود ۳ هزار و ۷۰۰ عدد قرص غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ سلیم پور در پایان حساسیت خانواده‌ها نسبت به رفتارهای مشکوک جوانان و نوجوانان را خواستار شد و گفت: همه ما به عنوان یک شهروند بایستی نسبت به اطراف خود احساس مسئولیت کرده و برای پیشگیری از گرفتاری جوانان و جوانان در گرداب اعتیاد، واحدهای عرضه کننده قرص‌های غیرمجاز و اعتیاد آور را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنیم.