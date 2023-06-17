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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۵۶

باکو مدعی گلوله‌باران مواضع خود از سوی ایروان شد

باکو مدعی گلوله‌باران مواضع خود از سوی ایروان شد

وزارت‌ دفاع جمهوری آذربایجان ادعا کرد که نیروهای ارمنستان مواضع باکو را گلوله‌باران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، باکو امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که نیروهای ارمنستان مواضع این کشور را گلوله باران کردند.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای در این خصوص مدعی شد که از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۴:۵۵ امروز شنبه (به وقت محلی) یگان های نیروهای مسلح ارمنستان با استفاده از سلاح‌ های مختلف مواضع باکو را در لاچین گلوله باران کردند.

تنش‌های اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان با محوریت گذرگاه لاچین درگرفته است. کریدور لاچین تنها مسیری است که ارمنستان را به مرکز قره باغ کوهستانی متصل می‌ کند.

گروهی از اتباع جمهوری آذربایجان که خود را فعال محیط زیست می‌خواندند، ۱۲ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۱ آذر ۱۴۰۱)، کریدرو لاچین که نیروهای حافظ صلح روسیه در آن مستقر شده اند را مسدود کردند.

به گزارش مهر، روابط میان دو جمهوری پیشین اتحاد جماهیر شوروی سابق (ارمنستان و جمهوری آذربایجان) از سال ۱۹۹۱ و در پی ورود نظامیان ارمنستان به منطقه قره باغ رو به تیرگی گرایید.

این مناقشه به طور ناگهانی در سپتامبر سال گذشته به اوج خود رسید و پس از ۴۴ روز مناقشه خونین سرانجام در دهم نوامبر ۲۰۲۰ با امضای توافقی میان باکو- ایروان و با وساطت روسیه به پایان رسید.

کد مطلب 5812767

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    نظرات

    • LT ۰۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      36 29
      پاسخ
      باکومدام درحال غلط اضافی کردن هست.
    • حسین IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
      19 0
      پاسخ
      باکو گذرگاه لاچین را بسته تا ارمنستان را تحت فشار قرار دهدکه در مقابلش گذرگاه کریدور زنگه زور را باز کند

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