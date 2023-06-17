به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر شنبه در نشست با مسئولان و نماینده شهرستان گرمی و انگوت در مجلس اظهار کرد: سیل اخیر خسارت هنگفتی را به شهرها به ویژه روستاها و مناطق محروم گرمی، انگوت، بیله سوار و مشگین شهر وارد کرده که با جمع بندی میزان خسارت‌ها و واحدهای آسیب دیده از روزهای آینده عملیات آواربرداری و شروع ساخت و سازها را شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: به هر اندازه‌ای که نیاز باشد مصالح و دیگر نیازمندی ساخت واحدهای مسکونی با اولویت محرومان فراهم خواهد شد تا زمینه اسکان دائمی سیل زدگان تا قبل از شروع فصل سرما فراهم آید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با توجه به سردسیر بودن منطقه تلاش خواهیم کرد تا از فرصت تابستان برای ساخت واحدهای مسکونی و بهره مندی روستاییان از تسهیلات کم بهره ۲۰۰ میلیون تومانی به همراه سایر مساعدت‌های بلاعوض فراهم آید تا ما بتوانیم در این مناطق برای آسیب دیدگان سرپناهی مناسب تهیه کنیم.

نیکزاد افزود: فردا در جلسه کمیسیون عمران مجلس گزارشی از رخداد سیل توسط مسئولان استانی و نمایندگان مجلس ارائه خواهد شد و بنیاد مسکن نیز در حوزه‌های بازسازی واحدهای آسیب دیده، بازسازی طرح‌های هادی روستایی و خسارت وارده به تأسیسات احداثی در روستاها را ارائه می‌کند تا با تاکید رئیس جمهور و دیگر مسئولان دولت سیزدهم کار عمران و آبادانی در این مناطق با سرعت بیشتری آغاز شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تلاش بر این است تا جذب اعتبارات نیز در سریع‌ترین زمان انجام شود تا بنیاد مسکن با امکانات و تجهیزاتی که در این مناطق مستقر خواهد کرد، به سرعت عملیات عمران و آبادانی را انجام دهد.

نیکزاد اضافه کرد: در حال حاضر در کشور برای چهار هزار روستا بازنگری و اجرای طرح هادی را با تنوع خاص شاهد هستیم و امیدواریم این طرح‌ها زمینه عمران و آبادانی روستاها را فراهم کند.

وی به ساخت ۱۲۴ هزار واحد مسکن در کشور با رویکرد حمایت از خانواده‌های نیازمندان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد خبر داد و بیان کرد: تلاش ما بر این است تا با یک برنامه ریزی دقیق بتوانیم تا پایان سال ۱۴۱۰ در کشور مقاوم سازی واحدهای مسکونی را به پایان برسانیم.

نیکزاد با هشدار به افرادی که در مسیر سیل خانه سازی می‌کنند، اظهار کرد: احداث کانال‌های سنگی و هدایتگر آب در این زمینه مؤثر است و امیدواریم از ساخت و سازهای کم دوام و بی دوام در مسیل‌ها جلوگیری شده و اقدام مناسبی را در تقویت ساخت و سازهای ایمن شاهد باشیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فعالیت بنیاد مسکن و حساب ۱۰۰ امام را در بروز حوادث قهری و تلاش برای بازسازی و عمران واحدهای آسیب دیده از سیل و زلزله یادآور شد و تصریح کرد: در کنار اقدامات پیشگیرانه، بنیاد مسکن با توجه به ماهیت خدمت رسانی صادقانه و بی منت، سعی دارد تا در سنگر خدمت رسانی حاضر بوده و واحدهای کم دوام و بی دوام را به نقطه ایمن سازی برساند.