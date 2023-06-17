مذاکرات وزرای خارجه ایران و عربستان در فضای سازنده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نتایج گفتگو های وزرای خارجه ایران و عربستان گفت؛ مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و عربستان در فضای بسیار خوب، مثبت و سازندهای انجام شد و موضوعات مختلف مورد علاقه دو کشور در حوزه دوجانبه، منطقهای و بین المللی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص گامهای آتی به منظور گسترش روابط دوجانبه توافقهای خوبی انجام دادند.
کنعانی گفت وزرای خارجه دو کشور در پایان گفتگوهای رسمی، در اظهاراتی رسانهای به بیان نتایج گفتگوهای خود در خصوص روابط دوجانبه و نیز موضوعات مورد علاقه مشترک پرداختند.
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