بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و عشایر به ۴ همت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بیت اله برقراری عصر شنبه در نشست با مدیران شهرستان خمین در بیت تاریخی امام راحل، با اشاره به اینکه هر اندازه از حضرت امام صحبت کنیم، کم است و زبان برای تشریح شخصیت ایشان قاصر است، اظهار کرد: باید آرمان‌های انقلاب اسلامی و وصایای امام راحل و تبعیت از مقام معظم رهبری را دائماً با خود مرور کنیم و در واقع این موارد شاخص عمل و حرکت است و باید با این مبانی زندگی کنیم.

وی گفت: قطعاً هرکس در این مسیر حرکت کرد، خوشبخت است. امروز مکلف به جهاد تبیین هستیم و باید دستاوردهای نظام را به صورت کامل تبیین کنیم.

برقراری مدیرعامل صندوق به دستاوردهای صندوق بیمه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در اصل ۲۹ قانون اساسی بیمه، همگانی اعلام شده و دولت موظف به ایجاد بیمه برای یکایک آحاد جامعه است.

وی اضافه کرد: صندوق بیمه اجتماعی به عنوان مولود انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۴ ویژه روستاییان و عشایر تأسیس شد تا عدالت به سمت این اقشار سوق یابد و تأمین و گسترش چتر بیمه‌ای جز اصلی ترین وظیفه تعریف شده است.

برقراری تصریح کرد: این اقشار در اقتصاد نقش اساسی دارند، امنیت غذایی را تأمین می‌کنند و میراث دار فرهنگی و ذخایر انقلاب هستند و همواره پای انقلاب بوده اند، نقش بی بدیلی در حوزه فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند و قطعاً در انتخابات پیش رو حضوری پرشور دارند.

وی با بیان اینکه با وجود همه خدمات متنوع، صندوق در گسترش چتر حمایتی خود برای جامعه هدف به صورت کامل موفق نبوده است، گفت: عدم اطلاع رسانی کامل نسبت به خدمات صندوق، باعث شده است که این خدمات به خوبی تبیین نشود و برای رفع این چالش‌ها باید اقدامی اساسی صورت گیرد.

برقراری تاکید کرد: در زمان مدیریت جدید صندوق یک میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه شده در صندوق وجود داشت، اما در طول دو سال اخیر بیش از ۵۵۰ هزار نفر بیمه شده جدید جذب شد که نشان از نگاه تحولی و انقلابی موجود در صندوق است، همچنین برای اولین بار قرارگاه کرامت، راه اندازی شد تا برای جذب حداکثری تدبیر و ایده پردازی شود، بیش از ۳۱۸ هزار نفر برای اولین بار در طول یکسال اخیر جذب صندوق شدند، همچنین سفرهای استانی برای ارائه خدمات متنوع صندوق نیز ترتیب داده شد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان کرد: مستمری صندوق در دولت سیزدهم بیش از ۴۳ درصد و برای حداقلی بگیران بیش از ۱۹۰ درصد افزایش یافت و یکی از راه‌های افزایش مستمری افزایش سطوح درآمدی است که در صندوق این امر محقق شد. سال گذشته ۶۰ درصد سطوح درآمدی رشد یافت، همچنین دو سطح ۹ و ۱۰ تعریف شده است.

وی افزود: بودجه صندوق از زمان تأسیس ۴ هزار میلیارد تومان نبوده است. سال گذشته این بودجه به ۱,۵۰۰ میلیارد تومان رسید و امسال به ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در شرایط اقتصادی کشور رشد ۱۶۵ درصدی حاصل شده است. برای اولین‌بار ۲۲ هزار فقره وام بدون ضامن و مراجعه به بانک به مستمری بگیران پرداخت شده است، همچنین برای اولین بار در سه استان همدان، اصفهان و آذربایجان شرقی بیمه تکمیلی راه اندازی شده است و قطعاً دیگر استان‌ها نیز شروع می‌شود و امیدواریم چهارمین استان، استان مرکزی باشد.

برقراری مدیرعامل صندوق با اشاره به راه اندازی پایگاه بسیج در صندوق، اظهار کرد: برای اولین بار تعاونی مسکن تأسیس شد و ۴۰۰ نفر نیز عضو این تعاونی شده اند و همایش‌های بزرگ ملی برگزار شد که به ارتقای صندوق کمک کرد و برای اولین بار در کشور، سرمایه گذاری بزرگی در استان مرکزی صورت گرفت به طوری که ۱۰ درصد پالایشگاه شازند به ارزش ۲۸ هزار میلیارد تومان خریداری شد.

وی با بیان اینکه بر اساس شعار سال، برنامه تحولی صندوق تدوین شده است و در برنامه هفتم تمامی مشکلات دیده شده است، گفت: مسئله سربازی و رقم مستمری که مورد نقد است، در صندوق همچنان در حال پیگیری است و مرتب با نمایندگان مجلس در جلسه هستیم تا مشکلات در برنامه هفتم توسعه کشور لحاظ شود.

برقراری با تاکید بر اینکه امروز صندوق ارتقا یافته است و استقبال خوبی را شاهدیم، گفت: در محلات از سال ۸۴ تا ۹۶ حدود ۳۶۰ نفر جذب صندوق شدند، اما از سال ۹۶ تا امروز این رقم به ۲۶۰۰ نفر افزایش یافته است. صندوق را باید حفظ کرد و ارتقا بخشید و این امر منوط به جذب بیمه شدگان است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: پایداری صندوق و تعادل منابع و مصارف وظیفه ماست. صندوق جوان است و از مشکلات دیگر صندوق‌ها درس می‌گیرد و به دنبال تکرار نشدن ضعف دیگر صندوق‌ها است.

برقراری در پایان سفر خود به شهرستان خمین با خانواده شهید علیرضا قاسمی دیدار کرد.

