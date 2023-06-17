ضرورت مدیریت مصرف آب در فصل تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز شنبه در جلسه ستاد مشترک الگوی کشت محصولات کشاورزی و شورای حفاظت از منابع آب، با اشاره به اهمیت موضوع کم‌آبی و همکاری مردم در این زمینه، اظهار داشت: مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید در مدیریت منابع آبی تلاش کنند.

وی با تأکید بر اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم، گفت: اگر در حوزه وظایف خود با مردم شفاف سخن بگوییم انتظارات متوجه یک بخش نخواهد شد، بنابراین در حوزه ذخایر آب، کشاورزی و سایر مباحث راهبردی نیز این نگاه باید وجود داشته باشد.

استاندار لرستان با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف آب، گفت: با توجه به بارش‌های مناسب امسال، اگر در فصل تابستان مدیریت صحیح مصرف آب را داشته باشیم مشکلات کمتری را در ذخایر آبی خواهیم داشت، در غیر این صورت مانند سال گذشته در برخی مناطق با تانکر مجبور به آبرسانی خواهیم شد.

زیویار، گفت: صدا و سیمای استان با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به موقع و همراهی با مدیران در راستای ایجاد مشارکت بیشتر مردم، اقدامات لازم را در قالب برنامه‌های مختلف را می‌تواند به عمل آورد.

بنا بر این گزارش، ایجاد کارگروه برای نوع بهره‌گیری آب سد «مروک» و «ایوشان» ظرف ۲۴ ساعت آینده با حضور مدیران کل مدیریت بحران، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، فرمانداران، دورود، پلدختر، چگنی، دستگاه‌های نظارتی، تعیین تکلیف حفاری چاه‌های غیر مجاز و برخورد قاطع با متخلفان و معرفی آنها به دستگاه قضائی، نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی و صنعتی، ساماندهی و جداسازی آب شرب از فضای سبز، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای برداشت محصولات باغات پلدختر برآورد و در نظر گرفته شود، استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای فرهنگ‌سازی و در حوزه مصرف آب شرب، کشاورزی، با حضور کارشناسان خبره با موضوعات مختلف در طول هفته از جمله موارد عنوان شده در این جلسه بود.