سومین یادوره شهدای کارگری استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شنبه شب با حضور استاندار یزد و فرمانده سپاه الغدیر برگزار شد، خانواده معظم شهدا و جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس حضور یافتند.
در این مراسم سردار رحسین زارع کمالی فرمانده سپاه الغدیر یزد و حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام به سخنرانی پرداختند.
حجت الاسلام عبدالناصر جلالیان نیز در این مراسم به روایت عملیات ها و دلاورمردیهای دوران دفاع مقدس پرداختند.
مداحی توسط روح الله خدابنده از دیگر بخشهای سومین یادواره شهدای کارگری استان یزد بود.
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