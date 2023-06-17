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۲۷ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۵۹

امشب؛

سومین یادوره شهدای کارگری استان یزد برگزار شد

سومین یادوره شهدای کارگری استان یزد برگزار شد

یزد- سومین یادواره شهدای کارگری استا یزد امشب در یکی از بزرگترین واحدهای نساجی یزد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شنبه شب با حضور استاندار یزد و فرمانده سپاه الغدیر برگزار شد، خانواده معظم شهدا و جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس حضور یافتند.

در این مراسم سردار رحسین زارع کمالی فرمانده سپاه الغدیر یزد و حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام به سخنرانی پرداختند.

حجت الاسلام عبدالناصر جلالیان نیز در این مراسم به روایت عملیات ها و دلاورمردی‌های دوران دفاع مقدس پرداختند.

مداحی توسط روح الله خدابنده از دیگر بخش‌های سومین یادواره شهدای کارگری استان یزد بود.

کد مطلب 5812888

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