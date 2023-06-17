سومین یادوره شهدای کارگری استان یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که شنبه شب با حضور استاندار یزد و فرمانده سپاه الغدیر برگزار شد، خانواده معظم شهدا و جمعی از یادگاران دوران دفاع مقدس حضور یافتند.

در این مراسم سردار رحسین زارع کمالی فرمانده سپاه الغدیر یزد و حشمت الله قنبری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام به سخنرانی پرداختند.

حجت الاسلام عبدالناصر جلالیان نیز در این مراسم به روایت عملیات ها و دلاورمردی‌های دوران دفاع مقدس پرداختند.

مداحی توسط روح الله خدابنده از دیگر بخش‌های سومین یادواره شهدای کارگری استان یزد بود.