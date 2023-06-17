پیش بینی بورس ۲۸ خرداد ۱۴۰۲/ مواظب هیجان در معاملات باشید

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در روز شنبه با یک صعود به شدت کم فروغ مواجه شد.

همانطور که در پیش بینی معاملات امروز گفته بودیم ریالی ها و نمادهای کوچک و متوسط بازار سرمایه وضعیت بهتری داشتند، گروه زراعت با ارزش معاملات ۴۶۹ میلیارد تومان (۲.۲ برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته و پس از آن گروه کاغذی با ارزش معاملات ۴۲ میلیارد تومان (۲.۱ برابر میانگین هفتگی) و گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات ۱۱۴ میلیارد تومان (۲ برابر میانگین هفتگی) قرار گرفتند.

اما اگر بخواهیم با نگاه کلی‌تر و به نوعی نگاه بین بازاری به بورس نگاه کنیم؛ دلار در روز شنبه در ساعت ۱۲ به قیمت ۴۹,۷۰۰ تومان نیز رسید اما با آمدن وزیر خارجه عربستان و سیگنال‌های دوباره توافق، دلار در معاملات بازار آزاد با قیمت ۴۹,۲۰۰ تومان بسته شد، اما واکنش هیجانی مانند هفته گذشته را نشان نداد.

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در این باره به مهر گفت: پیش بینی که برای بازار روز آتی (یکشنبه) خواهد رفت طبق تحلیل هفتگی خواهد بود که روزی متعادل با گرایش به سمت تقاضای مساعدتر باشد که تقاضای بهتر را نمادهای ریالی بازار تشکیل خواهند داد. هردو شاخص بازار هم با فاصله نسبتأ کمی نسبت به یکدیگر با یک همگرایی روز مثبتی را به احتمال بالا ثبت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اما باید این روزها به شدت با احتیاط معاملات را رصد کرد زیرا امکان واکنش هیجانی در بازار وجود دارد.