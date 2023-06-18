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۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۳۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۹۱ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۹۱ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.

این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۰۱ یعنی بازه ناسالم قرار داشت.

از ابتدای سال تاکنون شهروندان تهرانی ۸ روز هوای پاک، ۷۴ روز هوای قابل قبول و ۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده‌اند.

این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته دو روز هوای پاک و ۶۰ روز هوای قابل قبول، ۲۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، سه روز هوای ناسالم و دو روز هوای خطرناک تجربه کرده بودند.

کد مطلب 5812991
مهشید جعفری معظم

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