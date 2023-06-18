تمدید قرارداد مدافع تیم ملی گرجستان با پرسپولیس قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس تمدید قرارداد با بازیکنان فصل گذشته خود را در حالی آغاز کرده است که بازیکنان ملی پوش به دلیل حضور در اردوی تیم‌های ملی در داخل کشور نیستند.

از این رو رضا درویش مدیرعامل سرخپوشان پایتخت مذاکره با ایجنت های رسمی آنها را آغاز کرده است تا بتواند در اولین فرصت قراردادشان را تمدید کند.

«گئورگی گولسیانی» مدافع گلزن فصل گذشته پرسپولیس که به واسطه عملکرد ایده آل خود به اردوی تیم ملی گرجستان دعوت شد یکی از نفراتی است که برای ماندن در این تیم با پیشنهاد تمدید قرارداد روبرو شده است.

گولسیانی تنها شرط خود را دریافت ارزی قراردادش اعلام کرده است و با توجه به اینکه به اردوی تیم ملی گرجستان دعوت شده است قصد دارد آپشن بازیکن ملی در قرارداد خود را نیز قرار بدهد.

درویش نیز قصد دارد به توافق مالی لازم با این بازیکن برسد تا خیلی زود در دور جدید تمرینات گروهی پرسپولیس نیز شرکت کند.

گولسیانی در حالی به تمدید قرارداد با پرسپولیس نزدیک شده است که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خواستار عدم ثبت قرارداد دلاری برای جذب بازیکن و مربی خارجی در فوتبال و ورزش ایران شده بود تا برنا فیروزی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان در نامه‌ای به رئیس کمیته ملی المپیک، رئیس کمیته پارالمپیک، مدیران باشگاه پرسپولیس و استقلال و رؤسای فدراسیون‌ها «درخواست استفاده از ریال یا سایر ارزهای جایگزین منطقه‌ای به‌جای دلار» را به اطلاع آنها رساند.

با توجه به این نامه تیم‌های پرسپولیس و استقلال منع عقد قرارداد دلاری و یورویی دارند اما سایر تیم‌های لیگ برتر چنین ممنوعیتی ندارند چرا که زیر نظر وزارت ورزش و جوانان نیستند.

با این حال باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال باید از آن تبعیت کنند اما در عمل چنین موضوعی اتفاق نیفتاده است.