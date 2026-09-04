صفر صادقی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت عملیات اجرایی و ترمیم دو پروژه مهم و آسیب‌دیده در محورهای مواصلاتی استان، شامل پل رودخانه شور در محور بندرعباس ـ سیرجان و تونل‌های محور بندرعباس( تونل شهید میرزایی) را تشریح کرد و از تلاش برای بازگشت کامل این دو مسیر به شرایط عادی طی هفته‌های آینده خبر داد.

وی، با اشاره به عملیات تکمیل پل رودخانه شور در مسیر رفت بندرعباس به سمت سیرجان اظهار کرد: این پل توسط آمریکای جنایتکار مورد حمله و انهدام قرار گرفته بود و بازسازی آن نیز آغاز شده است و در حال حاضر عملیات اجرای دیافراگم‌های ابتدایی و انتهایی این پل در حال انجام است، اما روند اجرای پروژه مقداری از برنامه زمان‌بندی عقب است.

وی افزود: در جریان آخرین بازدیدی که انجام دادیم، تذکرات لازم به کارفرما و پیمانکار برای تسریع در اجرای عملیات داده شد و با توجه به نزدیک شدن فصل بارندگی، تأکید کردیم روند تکمیل پل با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان گفت: تمام تلاش مجموعه عمرانی استان این است که عملیات اجرایی پل رودخانه شور حداکثر ظرف ۲۰ تا ۲۵ روز آینده به پایان برسد و این پل وارد مدار بهره‌برداری شود.

صادقی‌پور با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از پل پیش از آغاز بارندگی‌ها ادامه داد: در صورت آغاز بارندگی و آماده نبودن پل، احتمال ایجاد چالش در تردد و ارتباطات مواصلاتی وجود دارد؛ بنابراین هدف‌گذاری استان، اتمام پروژه تا پایان شهریورماه یا نهایتاً اوایل مهرماه است تا چالشی در تردد خودروهای عبور در مسیر استراتژیک هرمزگان به کرمان نباشد.

وی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت تونل‌های آسیب‌دیده محور بندرعباس - حاجی آباد تحت عنوان تونل شهید میرزایی اظهار کرد: عملیات اجرایی مسیر برگشت تونل به سمت بندرعباس با پیشرفت مناسبی در حال انجام است و بدون ایجاد اختلال در ترددها بازسازی و بهسازی این تونل دنبال می‌شود.

معاون استاندار هرمزگان گفت: تاکنون حدود ۱۲ متر از قالب فلزی پیش‌ساخته در این تونل جانمایی شده و عملیات آرماتوربندی اطراف قالب نیز توسط پیمانکار پروژه در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هرمزگان افزود: حدود ۶ متر دیگر از قالب باقی مانده که باید در قالب شش پارت اجرا شود و پس از آن عملیات آرماتوربندی و بتن‌ریزی انجام خواهد شد.

صادقی‌پور با بیان اینکه در حال حاضر تردد در هر دو مسیر رفت و برگشت تونل برقرار است، گفت: جریان ترافیک روان بوده و مشکل خاصی در حوزه تردد وجود ندارد و عملیات اجرایی نیز به گونه‌ای در حال انجام است که خللی جدی در عبور و مرور ایجاد نشود.

وی ادامه داد: به محض تکمیل مسیر برگشت تونل، ترافیک را به صورت دوطرفه در این مسیر برقرار می‌کنیم و پس از آن عملیات اجرایی مسیر رفت از سمت بندرعباس آغاز خواهد شد. بخشی از عملیات تخریب مسیر رفت نیز در ساعات مشخص شب و همزمان با اعمال محدودیت‌های ترافیکی در حال انجام است.

صادقی‌پور پیش‌بینی کرد: مسیر برگشت تونل به سمت بندرعباس طی یک ماه آینده تکمیل و آماده بهره‌برداری شود و افزود: تلاش می‌کنیم مسیر رفت از سمت بندرعباس نیز تا پایان آبان‌ماه به مرحله افتتاح و بهره‌برداری برسد.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در اجرای این پروژه‌ها با توجه به اهمیت محورهای مواصلاتی و نزدیک شدن فصل بارندگی، از اولویت‌های مجموعه مدیریت عمرانی استان است و روند عملیات تا تکمیل نهایی پروژه‌ها به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.