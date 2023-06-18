دستگیری ۷ اخاذ با عناوین جعلی در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فلاح میری اظهار کرد: طی ۲ ماه گذشته ۷ اخاذ که با انتساب خود به مسئولان قوه قضائیه از مردم پول می‌گرفتند دستگیر شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان افزود: دستگیرشدگان با عناوین جعلی همچون بازپرس، دادستان، رئیس دادگاه و قاضی قوه قضائیه و همچنین مأمور دستگاه‌های امنیتی، مدعی رفع مشکلات مردم بودند.

فلاح میری با ابراز تأسف از ساده انگاری و اعتماد راحت به این افراد گفت: مردم باید برای راستی آزمایی ادعاهای این چنینی، استعلام‌های لازم را از حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سامانه ۱۵۸۰ دریافت کنند تا فریب کلاهبرداران را نخورند.

وی برای مثال به شگرد فردی اشاره کرد که با ادعای نفوذ در دستگاه قضا و داشتن نسبت فامیلی با یکی از مسئولان، از شخصی که مشکلات قضائی داشت اخاذی کرده است، افزود: این فرد با نقشه‌ای از قبل طراحی شده با جاسازی هروئین در کفش وی سبب دستگیری این شخص شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان تصریح کرد: هدف از این نقشه، زمینه چینی برای زندانی کردن قربانی و رهایی از تعهد دروغین به او بود، که این توطئه سبب لو رفتن و دستگیری فرد اخاذ شد.