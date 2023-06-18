روحیه جهادی و انقلابی راهگشای حل مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری بخش آبدان با اشاره به مساله مهم انتخابات اظهار داشت: امسال انتخابات مهمی را در پیش داریم و حضور و مشارکت مردم از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی اضافه کرد: انتخابات موجب افزایش همبستگی و تلاش برای توسعه همه جانبه جامعه خواهد شد و برگزاری انتخابات در جامعه مردم سالاری دینی است و موجب همبستگی در راستای خدمت به مردم است.

بخشدار آبدان با اشاره به مشارکت گسترده در انتخابات‌های گذشته تصریح کرد: مردمی که در تمامی عرصه‌ها حضوری حماسه ساز و به یاد ماندنی دارند.

درویشی بیان داشت: آنچه که دشمنان از آن در هراس هستند همبستگی در جامعه است لذا به هر حیله وترفندی سعی درایجاد تفرقه بین مردم هستند تا روحیه یاس وناامیدی به مردم تزریق کنند.

بخشدار آبدان گفت: روحیه جهادی و انقلابی در سال‌های اوایل انقلاب گره گشا بود و ما بیش از هر زمان دیگر به این روحیه نیاز داریم تا بتوانیم منشأ امید آفرینی و تحول در بین مردم باشیم.