مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به پیش بینی‌های انجام شده با ورود سامانه ناپایدار به آسمان گلستان شاهد افزایش ابر و به تدریج بارش ملایم باران در مناطق کوهستانی و کوه پایه‌ای هستیم.

وی افزود: آسمان امروز ابری، فردا صاف و آفتابی و پس فردا دوباره ابری خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: فردا جوی آرام بر آسمان گلستان حکم فرما است.

اصحابی افزود: پیش بینی می‌شود در روز سه شنبه دمای هوا خصوصاً در مناطق مرکزی و شمال استان بین ۳ تا ۴ درجه گرم‌تر شود.

وی ادامه داد: از فردا شب با نفوذ جریانات شمالی وزش باد شدید همراه با افزایش ابر و کاهش مجدد دمای هوا دور از انتظار نیست.