مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: باتوجه به پیش بینیهای انجام شده با ورود سامانه ناپایدار به آسمان گلستان شاهد افزایش ابر و به تدریج بارش ملایم باران در مناطق کوهستانی و کوه پایهای هستیم.
وی افزود: آسمان امروز ابری، فردا صاف و آفتابی و پس فردا دوباره ابری خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: فردا جوی آرام بر آسمان گلستان حکم فرما است.
اصحابی افزود: پیش بینی میشود در روز سه شنبه دمای هوا خصوصاً در مناطق مرکزی و شمال استان بین ۳ تا ۴ درجه گرمتر شود.
وی ادامه داد: از فردا شب با نفوذ جریانات شمالی وزش باد شدید همراه با افزایش ابر و کاهش مجدد دمای هوا دور از انتظار نیست.
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