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۲۹ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰

مخبر در جلسه هیئت دولت:

همه باید به مجوزهای رسمی وزارت ارشاد احترام بگذارند

همه باید به مجوزهای رسمی وزارت ارشاد احترام بگذارند

معاون اول رئیس جمهور، گفت: همه باید به این مجوزها احترام بگذارند و در صورت وجود برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیأت دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. محمد مخبر در این جلسه وزرا، رؤسای دستگاه‌های اجرایی و مسئولین دولت را به همکاری حداکثری با مجلس شورای اسلامی فراخواند و گفت: دولت و مجلس هم باید برای پیشبرد هرچه بهتر برنامه‌های کشور حداکثر همکاری و هماهنگی را داشته باشند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار داشت: دولت در فرایند تدوین این لایحه تلاش کرد به مأموریت‌های دستگاه‌ها توجه کند و از ویژگی‌های بارز این لایحه رویکرد تحولی بوده و توجه ویژه‌ای نیز به اسناد بالادستی نظام، جهت گیری های انقلابی، رفع مشکلات اساسی کشور، اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی ها معطوف شده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم احترام همه دستگاه‌ها به مجوزهای رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری مراسم‌های فرهنگی، تصریح کرد: همه باید به این مجوزها احترام بگذارند و در صورت وجود برخی اشکالات احتمالی، این مسائل را از طریق مرجع صادرکننده مجوز پیگیری کنند

کد مطلب 5814710

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