حال عمومی ۱۲ دانش آموز سانحه تصادف مینی بوس محور یاسوج خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه شامگاه دوشنبه با اشاره به حضور در بیمارستان شهید جلیل یاسوج و وضعیت دانش آموزان آسیب دیده در سانحه تصادف مینی بوس و وانت نیسان، افزود: تعداد ۱۲ دانش آموز، یک سرپرست و یک راننده روز دوشنبه با هدف شرکت در مسابقات قرآن و عترت راهی شهر یاسوج بودند که اتوبوس دچار سانحه تصادف شد.

عزت خواه با بیان اینکه بلافاصله امداد رسانی به افراد انجام و انتقال زمینی و هوایی به بیمارستان شهید جلیل یاسوج انجام شده است. عنوان داشت: با هدف اطمینان بیشتر از سلامت، دانش آموزان تحت مراقبت بوده و به زودی مرخص خواهند شد.

عزت خواه تصریح کرد: مینی بوس دانش آموزان اعزامی از بخش چاروسا از توابع کهگیلویه با هدف شرکت در مسابقات قرآنی عازم یاسوج بود که در محدوده روستای «عزیزی» تصادف کرد.