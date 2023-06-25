به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای پیشرفت شهرستانهای استان اردبیل اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب ریل گذاری مسیر برای آینده انقلاب اسلامی است و در این پدیده پویا جوانان چشم امید رهبر انقلاب و محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این بیانیه مقام معظم رهبری ۴۰ بار از واژه «جوان» استفاده کردند و بارها و بارها از انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده، پویا و پیشرونده یاد کردند.
مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروههای جهادی تصریح کرد: امروز گروههای جهادی و مردمی مؤلفه قدرتی از جنس نیروی انسانی متخصص، انقلابی، مؤمن و پایکار هستند که بستری برای تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب میباشد.
اصلانی زاویه افزود: دستیابی به آرمانهای انقلاب نیز نیازمند تربیت انسانهای مؤمن و کارآمد برای جریانسازی اجتماعی است و حرکتهای جهادی کارگاه موفقی برای شکل گیری این دو عنصر اساسی است.
وی بیان کرد: امروز ضرورت دارد تا گفتمان جهادی به گفتمان عمومی و غالب در جامعه تبدیل شود و در این راستا نهادهای تربیتی و فرهنگی میتوانند مؤثر واقع شوند.
مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروههای جهادی گفت: گروههای جهادی هرگز ساختار زده، اسیر بروکراسی و منتظر فرمانها نبودهاند بلکه با آتش به اختیار بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و با روحیه جهادی وارد میدان میشوند.
اصلانی زاویه خاطرنشان کرد: ورود جدی و سریع گروههای جهادی و مردمی در مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه به خصوص در سیل اخیر استان نشان داد گروههای جهادی همچنان آتش به اختیار در خط مقدم خدمت به ولی نعمتان انقلاب هستند.
وی ادامه داد: امروز گروههای جهادی و مردمی تبدیل به صحنه مشارکت مردم شده است و طیف عظیمی از جوانان برای خدمت رسانی به همنوعان خود در قالب گروههای جهادی و مردمی سازماندهی شده اند.
مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروههای جهادی با تاکید بر اهمیت حمایت و پشتیبانی از جریان جهادی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام ۹ مادهای خود به گروههای جهادی بر لزوم حمایت دستگاههای قادر به پشتیبانی از گروههای جهادی تاکید کردند و در تلاش هستیم از ظرفیت این نهادها و دستگاههای پشتیبان برای حمایت از جریان جهادی به نحو مناسب استفاده کنیم.
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