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۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۰۷

مشاور استاندار اردبیل:

راهبرد اساسی گروه‌های جهادی تربیت نیروهایی در تراز انقلاب است

راهبرد اساسی گروه‌های جهادی تربیت نیروهایی در تراز انقلاب است

اردبیل- مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروه‌های جهادی استان اردبیل گفت: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی گروه‌های جهادی و مردمی بستری برای تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه پیش از ظهر یکشنبه در نشست با اعضای شورای پیشرفت شهرستان‌های استان اردبیل اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب ریل گذاری مسیر برای آینده انقلاب اسلامی است و در این پدیده پویا جوانان چشم امید رهبر انقلاب و محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در این بیانیه مقام معظم رهبری ۴۰ بار از واژه «جوان» استفاده کردند و بارها و بارها از انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده، پویا و پیش‌رونده یاد کردند.

مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروه‌های جهادی تصریح کرد: امروز گروه‌های جهادی و مردمی مؤلفه قدرتی از جنس نیروی انسانی متخصص، انقلابی، مؤمن و پای‌کار هستند که بستری برای تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب می‌باشد.

اصلانی زاویه افزود: دستیابی به آرمان‌های انقلاب نیز نیازمند تربیت انسان‌های مؤمن و کارآمد برای جریان‌سازی اجتماعی است و حرکت‌های جهادی کارگاه موفقی برای شکل گیری این دو عنصر اساسی است.

وی بیان کرد: امروز ضرورت دارد تا گفتمان جهادی به گفتمان عمومی و غالب در جامعه تبدیل شود و در این راستا نهادهای تربیتی و فرهنگی می‌توانند مؤثر واقع شوند.

مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروه‌های جهادی گفت: گروه‌های جهادی هرگز ساختار زده، اسیر بروکراسی و منتظر فرمان‌ها نبوده‌اند بلکه با آتش به اختیار بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و با روحیه جهادی وارد میدان می‌شوند.

اصلانی زاویه خاطرنشان کرد: ورود جدی و سریع گروه‌های جهادی و مردمی در مواقع بحرانی و حوادث غیرمترقبه به خصوص در سیل اخیر استان نشان داد گروه‌های جهادی همچنان آتش به اختیار در خط مقدم خدمت به ولی نعمتان انقلاب هستند.

وی ادامه داد: امروز گروه‌های جهادی و مردمی تبدیل به صحنه مشارکت مردم شده است و طیف عظیمی از جوانان برای خدمت رسانی به همنوعان خود در قالب گروه‌های جهادی و مردمی سازماندهی شده اند.

مشاور استاندار اردبیل در امور هماهنگی گروه‌های جهادی با تاکید بر اهمیت حمایت و پشتیبانی از جریان جهادی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در پیام ۹ ماده‌ای خود به گروه‌های جهادی بر لزوم حمایت دستگاه‌های قادر به پشتیبانی از گروه‌های جهادی تاکید کردند و در تلاش هستیم از ظرفیت این نهادها و دستگاه‌های پشتیبان برای حمایت از جریان جهادی به نحو مناسب استفاده کنیم‌.

کد مطلب 5819337

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