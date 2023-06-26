واکنش حماس به اظهارات نتانیاهو درباره تغییر معادله نبرد با مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی حماس در واکنش به مواضع نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اظهارات وی را تلاشی برای سرپوش گذاشتن و مصرف داخلی حامیان خود دانست.

خبرگزاری فلسطینی سما اعلام کرد که عبداللطیف القانوع، سخنگوی جنبش حماس در این باره گفت: اظهارات نتانیاهو مبنی بر تغییر معادله با مقاومت فلسطین دروغی است که او به خورد صهیونیست‌ها می‌دهد و تلاشی برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای خیالی است.

وی گفت: عملیات ضد صهیونیستی شهرک «عیلی» جوابی به تهدیدهای رهبران و فرماندهان و ارتش رژیم صهیونیستی بود و فریب کاری نتانیاهو برای حامیانش را آشکار کرد.

القانوع تاکید کرد: مقاومت فلسطین وارد مسیر جدیدی در زمینه مقابله با اشغالگری صهیونیست‌ها شده است و قادر است در چارچوب دفاع از مردم، سرزمین و مقدسات خود، عملیات قهرمانانه انجام دهد و ضربات سختی به آن وارد کند.