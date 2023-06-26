به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر دوشنبه در نشست با مدیر عامل برق استان بوشهر با تاکید بر اینکه انتظار داریم این شهرک در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز شود، اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های خوب شهرستان دشتی در حوزه نیروگاه خورشیدی است و در حال حاضر دشتی در این حوزه پیشتاز استان است.

فرماندار دشتی از اقدامات مجموعه برق در پروژه مسکن تقدیر کرد و افزود: روند اجرای نیروگاه گازی شهر شنبه تسریع شود.

بحرانی احداث پست ۱۳۲ کیلو وات بخش شنبه امری مهم و ضرورت در راستای پایداری برق عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر مشکلات متعددی در سطح روستاها در حوزه روشنایی وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل مرتفع شود.

وی تصریح کرد: با توجه به گستردگی شهرستان پایه‌های فرسوده زیادی در دشتی وجود دارد که امیدواریم اعتبارات لازم برای این موضوع تحقق یابد.