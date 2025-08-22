به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی در جمع نمازگزاران شهر خورموج در مصلی امام خامنه‌ای، ضمن تسلیت ایام دهه آخر صفر و تبریک روز پزشک و هفته دولت و گرامیداشت یاد همه شهدا بویژه شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به خدمات دولت چهاردهم در مدت فعالیت خود اظهار کرد: دولت چهاردهم با وجود حوادث تلخ و چالش‌های متعددی که در همین مدت با آن درگیر بوده است با رویکرد وفاق ملی تمام تلاش خود را به‌کار گرفته است تا خدمات شایسته‌ای به مردم ارائه کند و بخصوص برای نمونه در همین جنگ تحمیلی اخیر با همراهی خود مردم اجازه نداد مردم دچار مشکل شوند.

مقاتلی با بیان اینکه مدیران شهرستان دشتی نیز همگام با سیاست‌های دولت با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند، افزود: در یک سال اخیر خدمات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده است و تلاش کرده ایم حسب تاکید رئیس جمهور محترم و همچنین استاندار پرتلاش استان از هیچ فرصتی برای ارائه خدمت به مردم دریغ نکنیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان دشتی با بیان اینکه به حول و قوه الهی فضای همدلی و همراهی مناسبی در سطوح مختلف در شهرستان حاکم است و همه خود را خدمتگزار مردم می‌دانیم و ایمان راسخ داریم تنها با همراهی و اتکای به مردم است که می‌توانیم اقدامات مؤثری انجام دهیم.

فرماندار دشتی ادامه داد: با توجه به کمبود فضای مناسب آموزشی، امسال برای اجرای ۹ فضای آموزشی جدید در سطح شهرستان تأمین اعتبار شده است که بخشی از آنها با مشارکت خیرین صورت گرفته و همچنین ۶ چمن ورزشی نیز در مدارس در هفته دولت افتتاح می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین ۸۲۰ واحد روستایی در یک سال اخیر شروع و ۳۰۰ واحد تکمیل و تحویل شده است.

مقاتلی با اشاره به افتتاح ۱۴۴ واحد در قالب نهضت ملی مسکن در شهرستان دشتی گفت: در حوزه عمران روستایی نیز ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در این حوزه اجرایی شده است.

مقاتلی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت شهرستان و به تبع آن نیازهای شهرستان در حوزه راه، امسال ۱۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک شهرستان به این حوزه تخصیص یافته و در حال حاضر همه پروژه‌ها فعال هستند.

وی افزود: با هدف کاهش مشکلات در حوزه آب و برق نهایت تلاش به کار گرفته شده است تا سد دشت پلنگ تا پایان سال جاری آبگیری شود و به موازات آن خط انتقال آب از این سد نیز آغاز شود. همچنین در حوزه برق و با هدف رفع ناترازی در این حوزه فقط در همین چند ماه گذشته از سال جاری قریب به ۷۰۰ هکتار زمین پیش‌بینی شده است و عملیات اجرایی یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی در هفته‌های اخیر با دستور ریاست محترم جمهور آغاز و در هفته دولت یک نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی دیگر نیز با حضور استاندار محترم آغاز خواهد شد.

فرماندار دشتی شاید در ایجاد شرایط کنونی نقشی نداشته ایم اما موظف به تلاش برای رفع مشکلات حوزه‌های آب و برق هستیم و به سهم خود با عذرخواهی از مردم بابت مشکلات آب و برق اعلام می‌کنم چندین نیروگاه خورشیدی با اعتباری بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان در سطح شهرستان آغاز شده است یا آغاز خواهد شد.

مقاتلی تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم دولت با تمام توان پیگیر حل مشکلات مردم است و با این هدف و رویکرد در هفته دولت امسال ۱۵۹ پروژه با اعتباری بیش از ۹ همت برای افزایش رضایتمندی مردم و با هدف کاهش مشکلات موجود در شهرستان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.