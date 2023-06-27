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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۱۲

سعیدی در گفتگو با مهر مطرح کرد؛

تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت دارو و کالاهای اساسی

تاثیر مصوبه مجلس بر کاهش قیمت دارو و کالاهای اساسی

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال مهار تورم مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و همچنین معافیت دارو از پرداخت این مالیات اهمیت زیادی دارد.

معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مصوبه مجلس مبنی بر اینکه واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی فاقد مشابه تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف و نرخ مالیات کالاهای اساسی یک درصد تعیین شد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد تعیین شده بود که دولت لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو و کالاهای اساسی را ارائه داد و مجلس نیز آن را به تصویب رساند که این مصوبه در سال مهار تورم اهمیت زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه بعد از قانونی شدن تأثیر مستقیمی بر کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت، گفت: متأسفانه الان قیمت بسیاری از کالاهای اساسی بالاست، اما این مصوبه منجر به کاهش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.

سعیدی درباره معافیت واردات دارو از مالیات بر ارزش افزوده، بیان کرد: این کار باعث می‌شود مشکلاتی که بعضاً در تأمین داروهای اساسی خانوارها وجود دارد، مرتفع شود. این مصوبه حتماً تأثیر مثبت خودش را روی کاهش قیمت کالاهای اساسی و دارو می‌گذارد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حال که قرار است مالیات بر ارزش افزوده دارو و کالاهای اساسی کاهش یابد، از دولت انتظار داریم در تعرفه گمرکی واردات خودرو که ۱۷۱ درصد تعیین شده است، تجدیدنظر کند و تعرفه گمرکی خودرو را کاهش دهد.

سعیدی اظهار داشت: اگر دولت معتقد به شکست انحصار مافیای خودرو است و به واردات خودرو اعتقاد دارد، علی القاعده باید تعرفه گمرکی واردات خودرو را کاهش دهد. در همه جای دنیا تعرفه گمرکی داریم اما باید میزان این تعرفه معقول شود.

کد مطلب 5820518
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • NP IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
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      هیچ کجای دنیا و گمرک های کشور منطقه حتی در گمرک مینا راشد دبی تعرفه های گمرکی ایران رو نداره که انقدر ناعادلانه است

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