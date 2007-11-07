۱۶ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۶

دوره های طرح مفصل قرآن کریم در خانه کارگر کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس خانه کارگر شهرستان کرج از برگزاری دوره های طرح مفصل قرآن کریم در خانه کارگر این شهرستان خبر داد.

قلی شادبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره ها با هدف آموزش هم زمان معارف و مفاهیم قرآن کریم به همراه روخوانی و روانخوانی برای کارگران ، بازنشستگان و خانواده های آنان برگزار می شود.

وی افزود: دارالقرآن خانه کارگر شهرستان کرج فعالیت خود را در ماه رمضان با برپایی همایش 3 روزه ای تحت عنوان قرآن و مهارت های زندگی آغاز کرد و هم اکنون حدود 80 نفر در این کلاسها ثبت نام کردند .

این مسئول خاطرنشان کرد: علاقه مندان به شرکت در این دوره ها می توانند به واحد دارالقرآن خانه کاگر شهرستان کرج واقع در کرج خیابان شهید بهشتی، خیابان آبان، کوچه نسترن3، پلاک 37 مراجعه و یا با شماره های2242927 - 2230438 تماس حاصل نمایند.

