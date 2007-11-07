دوره های طرح مفصل قرآن کریم در خانه کارگر کرج آغاز شد

قلی شادبخش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این دوره ها با هدف آموزش هم زمان معارف و مفاهیم قرآن کریم به همراه روخوانی و روانخوانی برای کارگران ، بازنشستگان و خانواده های آنان برگزار می شود.

وی افزود: دارالقرآن خانه کارگر شهرستان کرج فعالیت خود را در ماه رمضان با برپایی همایش 3 روزه ای تحت عنوان قرآن و مهارت های زندگی آغاز کرد و هم اکنون حدود 80 نفر در این کلاسها ثبت نام کردند .

این مسئول خاطرنشان کرد: علاقه مندان به شرکت در این دوره ها می توانند به واحد دارالقرآن خانه کاگر شهرستان کرج واقع در کرج خیابان شهید بهشتی، خیابان آبان، کوچه نسترن3، پلاک 37 مراجعه و یا با شماره های2242927 - 2230438 تماس حاصل نمایند.