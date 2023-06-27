آغاز شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی مرآتی گفت: این جشنواره از امروز ششم تیر تا هشتم تیر با حضور هنرمندانی از استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان، البرز، قم، خراسان شمالی و گلستان در کنار دریاچه مصنوعی گنبد کاووس برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره به صورت رقابتی است و علاوه بر استان گلستان به عنوان منطقه یک، در ۴ منطقه دیگر نیز تا ۲۳ تیر برگزار میشود.
مرآتی گفت: وحدت در کثرت موسیقی اقوام ایرانی شعار این جشنواره است.
گرگان- دبیر منطقهای جشنواره نواحی موسیقی ایران از طنین نوای هنرمندان در شانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران در گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی مرآتی گفت: این جشنواره از امروز ششم تیر تا هشتم تیر با حضور هنرمندانی از استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان، البرز، قم، خراسان شمالی و گلستان در کنار دریاچه مصنوعی گنبد کاووس برگزار میشود.
کد مطلب 5821230
نظر شما