  1. استانها
  2. کرمانشاه
۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۰:۳۸

فرماندار سرپل ذهاب خبر داد؛

واریز ۹۸ درصد بهای گندم کشاورزان سرپل ذهابی

واریز ۹۸ درصد بهای گندم کشاورزان سرپل ذهابی

کرمانشاه- فرماندار سرپل ذهاب از واریز ۹۸ درصد بهای گندم کشاورزان سرپل ذهابی با اتمام فصل برداشت خبر داد.

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال حدود ۱۰۰ هزار تن برداشت گندم از نوع دوروم و معمولی در مزارع شهرستان سرپل ذهاب برداشت شد.

وی افزود: در مجموع چیزی حدود ۴۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم بودند و سال زراعی جاری رضایت بسیار خوبی برای کشاورزان رقم زد.

فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: در زمان تحویل گندم خوشبختانه پنج تا مرکز خرید تقریباً به صورت شبانه‌روزی در اختیار کشاورزان بود و تحویل گندم انجام شد و کشاورزان رضایت خوبی داشتند.

بابلی بیان کرد: با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد امسال بهای گندم به صورت علی الحساب به حساب کشاورزان واریز شده که حدود ۹۸ درصد بهای گندم پرداخت و مابقی هم در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: مابه تفاوت هم که جنبه‌های تشویقی و ترقیبی دارد در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

کد مطلب 5821269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
      0 0
      پاسخ
      دولت باید به فکرکشاورزی باشد
    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۴/۰۸
      1 0
      پاسخ
      حتما منظورتون ۱۱ونیم پرداخت را میگوئید، خجالت هم خوب چیزیه. به قیمت ۱۵ونیم و ۱۶ونیم به کشاورز فروختید، الان به قیمت ۱۱ونیم حساب کردید بعدم میگوئید مابقی هم بزودی به حساب تون پرداخت میشود، در استانهای جنوبی مثل خوزستان و بوشهر که چهارماه هست تحویل دادند با این تورم و گرانی ۱۱ونیم پرداخت نکردید، خجالت
    • IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
      0 0
      پاسخ
      این قیمت پارس هست عمو

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها