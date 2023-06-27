واریز ۹۸ درصد بهای گندم کشاورزان سرپل ذهابی

صدراله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال حدود ۱۰۰ هزار تن برداشت گندم از نوع دوروم و معمولی در مزارع شهرستان سرپل ذهاب برداشت شد.
وی افزود: در مجموع چیزی حدود ۴۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم آبی و دیم بودند و سال زراعی جاری رضایت بسیار خوبی برای کشاورزان رقم زد.
فرماندار سرپل ذهاب تصریح کرد: در زمان تحویل گندم خوشبختانه پنج تا مرکز خرید تقریباً به صورت شبانهروزی در اختیار کشاورزان بود و تحویل گندم انجام شد و کشاورزان رضایت خوبی داشتند.
بابلی بیان کرد: با پیگیریهای استاندار کرمانشاه در تاریخ ۳۱ خرداد امسال بهای گندم به صورت علی الحساب به حساب کشاورزان واریز شده که حدود ۹۸ درصد بهای گندم پرداخت و مابقی هم در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: مابه تفاوت هم که جنبههای تشویقی و ترقیبی دارد در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
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