به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، حجت الاسلام سعید کرمی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در یک برنامه رادیویی گفت: بهترین بخش فعالیتهای ما در زمینه ازدواج دانشجویی است، ما با حمایتهای شخص مقام معظم رهبری سالیان زیادی است که مراسم ازدواج دانشجویی در مشهد را برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: در این سفر زیارتی زوجهای جوان در کنار سفر به مشهد در مجموعه دورههای آموزشی در رابطه با زندگی و همسرداری شرکت میکنند. هر دانشجویی که تازه ازدواج کرده میتواند از این سفره بهرمند شود.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بیان کرد: ازدواجهای ده سال اخیر را مورد بررسی قرار دادیم، طبق آمار تنها ۵ درصد ازدواجهای دانشجویی طلاق گرفتند و این پایداری ازدواجهای دانشجویی نسبت به ازدواجهای عادی را نشان میدهد.
حجت الاسلام کرمی گفت: دلایل مختلفی باعث پایداری ازدواج دانشجویی وجود دارد یکی از آنها انتخاب صحیح در یک فضای عادلانه است و همچنین مشاورههایی که برای این دانشجویان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد ملی ازدواج به دستور ریاست جمهوری بیان کرد: در این ستاد مسئولانی که به نوعی با ازدواج در ارتباط هستند حضور دائمی دارند، مهمترین بحثی که به واسطه این ستاد انجام شده تأسیس خوابگاههای متاهلی است، به این صورت که برای تأمین خوابگاهی متاهلی از زمینهای دانشگاه استفاده میشود.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها گفت: یکی دیگر از فعالیت هایی که در این ستاد انجام شد این است که اگر زوجی در هنگام دانشجویی صاحب فرزند شود از تسهیلات خاصی برخوردار میشود.
حجت الاسلام کرمی اضافه کرد: باید این نکته را به جوانان متذکر شد که لازم نیست همه چیز فراهم باشد تا یک زندگی را آغاز کرد، همین حداقلها برای یک زندگی کافی است. زوجین باید زندگی را با هم شروع کنند حتی بدون داشتن حداقلهای سرمایه برای کار و زندگی، این نداشتنها هم جز خوشمزگیهای زندگی زناشویی است که زوجین طمع سختی را بچشند.
وی بیان کرد: ازدواج کردن برای کسانی که اهلیت دارند و توان کار کردن را دارند گشایش فراهم میکند؛ خداوند گشایش کارها را در ازدواج قرار داده است.
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