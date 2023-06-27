فردا قیمت انواع چای تعیین تکلیف می شود

‌به گزارش خبرنگار مهر، چای در ایران یکی از نوشیدنی‌های روزانه بوده که به نوعی در سبد کالاهای اساسی قرار می‌گیرد. چای نوشیدنی گرمی است که در فصل تابستان و زمستان مشتری داشته و جز جدایی ناپذیر مهمانی‌ها و پذیرایی‌های روزانه و بلکه رفع خستگی حاصل از کار در طول روز است. بخشی از نیاز بازار داخل به وسیله تولیدات داخل تأمین شده و بخشی دیگر از کشورهایی مانند سریلانکا وارد می‌شود. اما مدتی است درباره واردات این نوشیدنی مورد استفاده ایرانیان گلایه‌هایی وجود دارد. انحصاری شدن واردات این محصول باعث نوسان قیمتی در بازار شده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی منتشر کرده قرار است فردا چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ قیمت وارداتی انواع چای نهایی و ثبت سفارش آن بازگشایی شود.

میثم جاهدی، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که پیرو اطلاعیه قبلی این دفتر و برگزاری جلسه با اتحادیه چای، نشست تعیین قیمت (کمیته سقف قیمت ارزی) انواع چای فردا چهارشنبه ساعت ۱۰ صبح با حضور مدیران معاونت توسعه وزارت جهاد کشاورزی، نهادهای نظارتی و مسؤولان اتحادیه چای در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار می‌شود.

به گفته وی، بررسی شرایط جهانی و تعیین سقف قیمت انواع چای وارداتی موضوع جلسه است.

بر اساس اعلام جاهدی قرار است فردا پس از نهایی‌سازی قیمت‌های وارداتی انواع چای، ثبت سفارش چای جدید آغاز شود.