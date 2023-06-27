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۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان:

۷۸ دهیاری در زنجان واجد شرایط دریافت اعتبارات تملک دارایی‌ شدند 

۷۸ دهیاری در زنجان واجد شرایط دریافت اعتبارات تملک دارایی‌ شدند 

زنجان- مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان گفت: ۷۸ دهیاری در استان واجد شرایط دریافت اعتبارات تملک دارایی‌ شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله بیگدلی روز سه شنبه گفت: آئین‌نامه اجرایی استفاده دهیاری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی از اعتبارات تملک دارایی‌ها پس از تصویب در هیأت وزیران در ۱۳ اسفندماه سال گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس این آئین نامه دهیاری‌های واجد شرایط به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شده اند و دولت می‌تواند همانند شهرداری‌ها به دهیاری‌ها هم به صورت قانونی اعتبارات مالی پرداخت کند.

بیگدلی اظهار کرد: بر اساس این آئین نامه تمامی دهیاری‌های تمام وقت روستاهای با جمعیت بیش از هزار نفر که دارای درجه چهار و بالاتر هستند و از توان مالی، اجرایی و فنی مناسبی نیز برخوردارند، می‌توانند پس از اخذ کد دستگاه اجرایی از سازمان برنامه و بودجه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری زنجان گفت: خوشبختانه درجه بندی دهیاری‌های استان سال گذشته انجام شد و بر اساس آن اکنون ۷۸ دهیاری در استان واجد شرایط دریافت اعتبارات تملک دارایی به عنوان دستگاه اجرایی هستند.

بیگدلی با بیان اینکه سال گذشته با تأسیس دهیاری در ۵۲ روستای جدید استان، تعداد دهیاری‌های استان به ۷۰۹ مورد رسید، ادامه داد: همچنین ۶۲۵ دهیاری در استان ارتقای درجه پیدا کردند که این موضوع در تخصیص اعتبار و ماشین آلات به دهیاری‌ها یکی از عوامل تأثیرگذار است.

کد مطلب 5821746

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