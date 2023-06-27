به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاظمی بعدازظهر سهشنبه در نشست خبری در خصوص شرایط برگزاری مسابقات فیفا اظهار داشت: از سال ۹۳ و همزمان با حضور به عنوان ریاست ورزشهای الکترونیک استان اولین دوره مسابقات کشوری بازیهای رایانهای را در مجموعه سیتی سنتر برگزار کردیم که یکی از رشتههای آن فیفا بود و سطح بالایی هم داشت.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی بازیهای یارانهای تا سال ۸۵ متولی بازیهای رایانهای بود و بعد از آن دو تقسیم کار صورت گرفت که تولید بازیهای ایرانی اسلامی و نظارت بر بازیها با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسابقات بازیهای رایانهای و استعدادیابی تحت نظر وزات ورزش و جوانان است، افزود: در سال ۹۴ نیز رقابتهای رشته فیفا در استان انجام شد و از این سال به بعد هم شاهد برگزاری مسابقات رسمی نبودیم. بنابراین پس از سالها این دوره از مسابقات به طور رسمی و با همکاری هیئت همگانی، مجموعه سیاحتی سپاهان، هیئت ورزشهای دانشگاهی، سازمان فرهنگی تفریحی ورزشی شهرداری اصفهان، شهرداری منطقه چهار و خانه مطبوعات استان اصفهان برگزار خواهد شد.
رئیس کمیته ورزشهای الکترونیک هیأت ورزشهای همگانی استان در خصوص زمان ثبت نام و برگزاری این رقابتها تشریح کرد: ثبتنام ۱۸ تا ۳۱ خرداد ادامه داشت و این رقابتها در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود بهترینهای فیفا در اصفهان هستند چرا هر دو قهرمان جهان فیفا در این استان حضور دارند.
کاظمی با بیان اینکه در حال حاضر تنها کمیته ورزشهای همگانی که در آسیا موفق به کسب مدال شده کمیته ورزشهای الکترونیک بوده است، عنوان کرد: در رشته فیفا در مسابقات آسیایی هانگژو چین نماینده داریم و شش نفر هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند که نیمی از آنها اصفهانی هستند. از طرفی فدراسیون جهانی فوتبال به بازیهای رایانهای اهمیت فراوانی میدهد به صورتی که این رشته در آسیا دیده شده است و در دورههای بعد هم بازیهای رایانهای وارد المپیک میشود.
وی در خصوص فراهم کردن زیر ساختهای لازم برای برگزاری مسابقات فیفا گفت: زمینههای لازم برای این مسابقات را فراهم کردهایم و مسابقات آن هم در هشتم و نهم تیرماه سال جاری در مجموعه شهر رویاها برگزار میشود.
رئیس کمیته ورزشهای الکترونیک استان اصفهان در خصوص سایر رقابتهای این رشته در سال جاری خاطرنشان کرد: در مردادماه و در آستانه روز خبرنگار، پنجمین دوره مسابقات رایانهای ویژه اصحاب رسانه را خواهیم داشت و در مهر یا آذرماه نیز رقابتهای معلولین را برگزار خواهیم کرد. همچنین در صورتی که از این رقابتها استقبال شود در دهه مبارک فجر زمینه لازم برای برگزاری مسابقات کشوری رایانهای را فراهم میکنیم.
کاظمی با اشاره در لیگهای مطرح اروپایی تیمهای باشگاهی فوتبال، یک تیم باشگاهی بازیهای رایانهای دارند، بیان کرد: در فاز رایانهای دو بازی فوتبال داریم، فیفا زیر نظر فدراسیون جهانی فوتبال و PES مرتبط با یک شرکت خصوصی است و به همین دلیل مسابقات رسمی ندارد. البته در مسابقات کشوری سال ۹۳ در هر دو رشته شرکت کننده داشتیم اما دلیل انتخاب فیفا این است که هم در اصفهان افراد بیشتری این رشته را دنبال میکنند و هم مسابقات آسیایی و جهانی برای آن برگزار میشود.
وی در خصوص اقدامات لازم برای برگزاری مسابقات فیفا در ایران اضافه کرد: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان نشستی را با مدیران باشگاههای ورزشی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی با حضور نماینده هیئت فوتبال استان و قهرمانان جهان برگزار خواهیم کرد تا با تشریح فضا برای سال آینده بتوانیم یک لیگ بازیهای رایانهای را در استان برگزار کنیم.
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