بازگشت ناوگروه ۹۰ ارتش به کشور پس از ۸۴ روز دریانوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین استقبال از کارکنان ناوگروه ۹۰ نیروی دریایی ارتش که پس از ۸۴ روز دریانوردی به کشور بازگشتند، با حضور دریادار بابک بلوچ معاون هماهنگ کننده این نیرو، دریاداردوم جلیل مقدم جانشین قرارگاه مقدم ناوگان جنوب، دریاداردوم قادر وظیفه فرمانده منطقه یکم امامت نداجا و جمعی از فرماندهان این منطقه در بندرعباس برگزار شد.

دریادار بابک بلوچ در این مراسم با تاکید بر قدرت کنونی و نقش تعیین کننده نیروی دریایی در صیانت همه جانبه از منافع ملی گفت: در راستای تأمین امنیت دریایی و حفظ و حراست از ناوگان تجاری، نیروی دریایی ارتش با انجام عملیات‌های پی در پی و مستمر دریانوردی تلاشی خستگی ناپذیر و بی وقفه دارد.

وی افزود: ناوگروه ۹۰ با انجام دریانوردی در محدوده خلیج عدن و دریای سرخ ضمن اسکورت و پشتیبانی از یگان‌های شناور تجاری خودی و بیگانه که در منطقه حضور دارند نسبت به تأمین امنیت کلیه خطوط مواصلاتی اقدام کرده است.

دریادار بلوچ خاطر نشان کرد: عرصه دریا و دریانوردی با تحریم‌ها و به چالش کشیدن جمهوری اسلامی برای ما محدود نخواهد ماند و تاریخ گواه روشنی بر این ادعاست.

معاون هماهنگ کننده نداجا در ادامه تصریح کرد: امروز توسعه پایدار و انجام کار به نحو شایسته در کنار آموزش‌های نوین و کاربردی نیروی دریایی ارتش، توان رزم و اقتدار این نیروی راهبردی را بیش از پیش ارتقا داده است.