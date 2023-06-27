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۶ تیر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان:

رودخانه قزل اوزن جان نوجوان ماهنشانی را گرفت

رودخانه قزل اوزن جان نوجوان ماهنشانی را گرفت

زنجان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: نوجوان اهل روستای وهران در رودخانه قزل اوزن منطقه قارقاچای شهرستان ماهنشان غرق شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور آقاجانلو گفت: ساعت ۱۵:۴۳ امروز اورژانس گزارش یک مورد غرق شدگی را به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال احمر استان اطلاع داد.

وی یادآوری کرد: بلافاصله ۲ تیم از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای لولک آباد و مرکز اداری ماهنشان همراه با یک دستگاه آمبولانس و پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تیم ارزیاب با کمک اهالی روستای وهران، قره باتلاق، برون قشلاق و پیکر بی جان نوجوان ۱۳ ساله را آب‌های رودخانه قزل اوزن بیرون کشیدند.

آقاجانلو تاکید کرد: با دریافت گزارش غرق شدگی این نوجوان، یک تیم سیلاب نیز همراه با تجهیزات سیلاب و غواصی از مرکز استان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: رئیس شعبه هلال احمر ماهنشان نیز در محل حادثه حضور داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این عملیات ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه پایان یافت.

آقاجانلو از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن حوادث و بلایا می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.

کد مطلب 5821950

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