رودخانه قزل اوزن جان نوجوان ماهنشانی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، غفور آقاجانلو گفت: ساعت ۱۵:۴۳ امروز اورژانس گزارش یک مورد غرق شدگی را به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات هلال احمر استان اطلاع داد.

وی یادآوری کرد: بلافاصله ۲ تیم از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای لولک آباد و مرکز اداری ماهنشان همراه با یک دستگاه آمبولانس و پیکاپ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: تیم ارزیاب با کمک اهالی روستای وهران، قره باتلاق، برون قشلاق و پیکر بی جان نوجوان ۱۳ ساله را آب‌های رودخانه قزل اوزن بیرون کشیدند.

آقاجانلو تاکید کرد: با دریافت گزارش غرق شدگی این نوجوان، یک تیم سیلاب نیز همراه با تجهیزات سیلاب و غواصی از مرکز استان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: رئیس شعبه هلال احمر ماهنشان نیز در محل حادثه حضور داشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این عملیات ساعت ۱۹:۱۰ دقیقه پایان یافت.

آقاجانلو از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن حوادث و بلایا می‌توانند در هر ساعت از شبانه روز برای دریافت خدمات امدادی با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات تماس بگیرند.