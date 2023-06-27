۷ حمله اوکراین در محور دونتسک دفع شد/ انهدام یک انبار مهمات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور دونتسک، طی دفاع فعال نیروهای مسلح روسیه، ۷ حمله دفع شد و حدود ۳۲۵ سرباز اوکراینی کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌افزاید: نیروهای مسلح اوکراین به عملیات تهاجمی در محورهای کراسنولیمانسکی، دونتسک و دونتسک جنوبی ادامه دادند.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: یک انبار مهمات تیپ ۶۰ مکانیزه نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی شهرک آگورتسوا در منطقه خارکیف منهدم شد. در محورهای کوپیانسکی و کراسنولیمانسکی بیش از ۱۳۰ سرباز اوکراینی کشته شدند.

لازم به ذکر است که ارتش روسیه ۲۴ فوریه گذشته (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات ویژه نظامی» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد.

آمریکا و کشورهای غربی برای مقابله با پیشروی ارتش روسیه در اوکراین، ضمن ارسال انواع تسلیحات پیشرفته به ارتش اوکراین، تا کنون تحریم‌های زیادی علیه روسیه اعمال کرده اند.

از سوی دیگر «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه نیز گفته است هر گونه محموله و کاروانِ حامل تسلیحات نظامی برای اوکراین، هدفی مشروع برای نیروهای روسیه است.